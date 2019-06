XETRA-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

46,06 EUR +1,64% (13.06.2019, 13:40)



ISIN Fresenius-Aktie:

DE0005785604



WKN Fresenius-Aktie:

578560



Ticker-Symbol Fresenius-Aktie:

FRE



NASDAQ OTC Ticker Symbol Fresenius-Aktie:

FSNUF



Kurzprofil Fresenius SE & Co. KGaA:



Die Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Medizintechnik- und Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante medizinische Versorgung von Patienten. Zum Fresenius-Konzern mit Sitz in Bad Homburg (Hessen) gehören vier Unternehmensbereiche, die weltweit eigenverantwortlich wirtschaften und handeln: Fresenius Medical Care, Fresenius Kabi, Fresenius Helios und Fresenius Vamed. (13.06.2019/ac/a/d)





Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fresenius-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Gesundheitskonzerns Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) unter die Lupe.Für Unruhe würden derzeit Vorwürfe in den USA sorgen. Internationale Gewerkschaftsverbände und ver.rdi würden dem deutschen Medizinkonzern vorwerfen, in den USA Gewerkschaften systematisch zu unterdrücken. Fresenius habe den Vorwurf "entschieden" zurückgewiesen.Die Fresenius-Aktie zeige sich davon unbeeindruckt und lege am Donnerstag zu. Den kurzfristigen Abwärtstrend könne das Papier aber noch nicht verlassen. Anleger sollten ihre bestehenden Positionen mit einem Stopp bei 39,50 Euro nach unten absichern. Nach oben sei die Fresenius-Aktie durch die 200-Tage-Linie und den knapp darüber verlaufenden Widerstand bei 52,82 Euro "gedeckelt". Um hier den Ausbruch nach oben zu schaffen, müssten schon sehr gute Nachrichten folgen. In den vergangenen Monaten habe der hessische Konzern jedoch mit mehreren Gewinnwarnungen enttäuscht, so Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.06.2019)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Fresenius-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Fresenius-Aktie:46,00 EUR +1,38% (13.06.2019, 13:48)