Die Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante Versorgung. Zur Fresenius-Gruppe gehören vier eigenständig agierende Unternehmensbereiche, die Marktführer in Wachstumsbereichen des Gesundheitssektors sind: Fresenius Medical Care (weltweit führend bei der Behandlung von chronischem Nierenversagen), Fresenius Helios (Europas größte private Kliniken-Gruppe), Fresenius Kabi (bietet lebensnotwendige Medikamente, Medizinprodukte und Dienstleistungen für kritisch und chronisch Kranke) und Fresenius Vamed (spezialisiert auf das Projekt- und Managementgeschäft von Gesundheitseinrichtungen).



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Fresenius: Verkaufsdruck spürbar nachgelassen - AktienanalyseNoch im Juli sah es so aus, als könnte die Fresenius-Aktie (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) den Corona-Absturz komplett vergessen machen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Doch dann sei der Gesundheitskonzern mit einer Prognosesenkung um die Ecke gekommen. Wegen negativen Nebenwirkungen von Corona bei seinen Töchtern Kabi und Vamed rechne der DAX-Konzern für dieses Jahr nun mit einem währungsbereinigten Umsatzanstieg von drei bis sechs Prozent und einer Veränderung des Ergebnisses in einer Bandbreite von minus vier bis plus ein Prozent. Zuvor sei ein Umsatzplus von vier bis sieben Prozent und ein Ergebnisanstieg von ein bis fünf Prozent erwartet worden. Zwar hätten Analysten wenig überrascht reagiert, Anleger dafür aber umso mehr. Während der DAX binnen drei Monaten um fast sechs Prozent habe zulegen können, hätten die Titel von Fresenius gut zehn Prozent verloren.Allerdings habe der Verkaufsdruck in den vergangenen Wochen spürbar nachgelassen. Ein Grund dafür sei sicherlich, dass der Konzern trotz der Prognosesenkung seine mittelfristigen Finanzzielen bestätigt habe. "Wegen Corona wachsen wir in diesem Jahr etwas langsamer als geplant", so Vorstandschef Stefan Sturm Ende August. "Das müssen wir also in den kommenden Jahren ausgleichen. Ich sehe uns da auf einem guten Weg." Bis 2023 wolle Fresenius den Umsatz im Schnitt um vier bis sieben Prozent pro Jahr steigern. Beim Gewinn sollten es fünf bis neun Prozent sein. Es gebe keinen Grund, von diesen Zielen abzuweichen, habe Sturm gesagt. Zudem gab es zuletzt einige positive Analystenkommentare, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 37/2020)Börsenplätze Fresenius-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Fresenius-Aktie:39,78 EUR +0,13% (17.09.2020, 11:55)