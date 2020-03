Xetra-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

29,195 EUR +2,69% (23.03.2020, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

31,345 EUR +7,25% (24.03.2020, 09:11)



ISIN Fresenius-Aktie:

DE0005785604



WKN Fresenius-Aktie:

578560



Ticker-Symbol Fresenius-Aktie:

FRE



NASDAQ OTC Ticker Symbol Fresenius-Aktie:

FSNUF



Kurzprofil Fresenius SE & Co. KGaA:



Die Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Medizintechnik- und Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante medizinische Versorgung von Patienten. Zum Fresenius-Konzern mit Sitz in Bad Homburg (Hessen) gehören vier Unternehmensbereiche, die weltweit eigenverantwortlich wirtschaften und handeln: Fresenius Medical Care, Fresenius Kabi, Fresenius Helios und Fresenius Vamed. (24.03.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fresenius-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Medizintechnik- und Gesundheitskonzerns Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) unter die Lupe.Der Ausverkauf an den Börsen habe auch die Fresenius-Aktie erwischt. Binnen weniger Wochen sei der DAX-Wert in der Spitze um 50% eingebrochen. Zuletzt hätten Gerüchte zur Klink-Verstaatlichung in Spanien, die Fresenius zurückgewiesen habe, für Schlagzeilen gesorgt. Denn zum Gesundheitskonzern gehöre die größte private Krankenhauskette des Landes, Quironsalud.Die Fresenius-Aktie habe sich in den letzten Handelstagen etwas stabilisieren können. Unter 30 Euro sei der Dividenden-Titel durchaus einen Blick wert. Anleger sollten aber nicht die hohen Netto-Finanzverbindlichkeiten des Konzerns von rund 19,6 Mrd. Euro aus den Augen verlieren, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 24.03.2020)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Fresenius-Aktie: