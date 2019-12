ISIN Fresenius Medical Care-Aktie:

DE0005785802



WKN Fresenius Medical Care-Aktie:

578580



Eurex Optionskürzel Fresenius Medical Care-Aktienoption:

FME



Ticker-Symbol Fresenius Medical Care-Aktie:

FME



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Fresenius Medical Care-Aktie:

FMCQF



Kurzprofil Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA:



Die Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMC) (ISIN: DE0005785802, WKN: 578580, Ticker-Symbol: FME, NASDAQ OTC-Symbol: FMCQF) ist der weltweit führende Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für Menschen mit Nierenerkrankungen, von denen sich weltweit etwa 3,4 Millionen Patienten regelmäßig einer Dialysebehandlung unterziehen. In einem Netz aus 3.928 Dialysezentren betreut das Unternehmen weltweit 333.331 Dialysepatienten. Fresenius Medical Care ist zudem der führende Anbieter von Dialyseprodukten wie Dialysegeräten und Dialysefiltern. Ergänzende medizinische Dienstleistungen rund um die Dialyse bündelt das Unternehmen im Bereich Versorgungsmanagement. Fresenius Medical Care ist an der Börse Frankfurt (FME) und an der Börse New York (FMS) notiert.



Weitere Informationen im Internet unter www.freseniusmedicalcare.com/de. (12.12.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Fresenius Medical Care: Ziele für 2020 zu hoch? - AktienanalyseDer Dialysespezialist Fresenius Medical Care (FMC) (ISIN: DE0005785802, WKN: 578580, Ticker-Symbol: FME, NASDAQ OTC-Symbol: FMCQF) hat ein überraschend starkes drittes Quartal hinter sich, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Der Umsatz sei währungsbereinigt um fünf Prozent auf 4,38 Mrd. Euro geklettert, der auf die Aktionäre des Konzerns entfallende Gewinn habe sich auf 363 Mio. Euro belaufen - ein Plus von zwei Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der Ausblick sei daher - entgegen so mancher Befürchtung - bestätigt worden: So solle der Umsatz 2019 währungsbereinigt weiterhin zwischen drei und sieben Prozent zulegen und der bereinigte Gewinn sich in einer Spanne zwischen plus zwei und minus zwei Prozent bewegen. Die Aktie sei daher gefragt gewesen, habe zuletzt aber einen Teil der Gewinne wieder abgeben müssen.Nicht ganz unschuldig daran: Michael Jüngling von Morgan Stanley. Er halte die Erwartungen des Marktes an den Dialysespezialisten sowie dessen selbst gesteckte Ziele für 2020 für zu hoch und habe daher die Aktien von "equal-weight" auf "underweight" abgestuft. Im laufenden Jahr habe FMC von einer Reihe günstiger Umstände profitiert, so Jüngling. Dieser Rückenwind werde im kommenden Jahr durch Änderungen der staatlichen US-Gesundheitsbehörde CMS an den Erstattungssätzen für ihre Patienten wegfallen. Zwar stehe der Jüngling mit seinem Votum bislang alleine da, eine gewisse Portion Vorsicht vor den Jahreszahlen am 20. Februar könne aber sicher nicht schaden. (Ausgabe 49/2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Fresenius Medical Care-Aktie:65,62 EUR +0,80% (12.12.2019, 12:03)Tradegate-Aktienkurs Fresenius Medical Care-Aktie:65,72 EUR +1,08% (12.12.2019, 12:17)