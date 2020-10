Tradegate-Aktienkurs Fresenius Medical Care-Aktie:

Kurzprofil Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA:



Die Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMC) (ISIN: DE0005785802, WKN: 578580, Ticker-Symbol: FME, NASDAQ OTC-Symbol: FMCQF) ist der weltweit führende Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für Menschen mit Nierenerkrankungen, von denen sich weltweit etwa 3,4 Millionen Patienten regelmäßig einer Dialysebehandlung unterziehen. In einem Netz aus 3.928 Dialysezentren betreut das Unternehmen weltweit 333.331 Dialysepatienten. Fresenius Medical Care ist zudem der führende Anbieter von Dialyseprodukten wie Dialysegeräten und Dialysefiltern. Ergänzende medizinische Dienstleistungen rund um die Dialyse bündelt das Unternehmen im Bereich Versorgungsmanagement. Fresenius Medical Care ist an der Börse Frankfurt (FME) und an der Börse New York (FMS) notiert.



Weitere Informationen im Internet unter www.freseniusmedicalcare.com/de. (30.10.2020/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Fresenius Medical Care-Aktienanalyse von Independent Research:Tobias Gottschalt, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMC) (ISIN: DE0005785802, WKN: 578580, Ticker-Symbol: FME, NASDAQ OTC-Symbol: FMCQF).Die Zahlen für das dritte Quartal 2020 hätten beim Umsatz und beim berichteten EPS im Rahmen der Analysten-Erwartungen gelegen. Das berichtete EBIT habe von geringeren Herstellkosten und Vertriebs- und Verwaltungskosten sowie von einem Basiseffekt profitiert. Das EPS (berichtet/bereinigt) habe von einer geringeren Aktienanzahl profitiert. Der freie Cashflow habe sich aufgrund von Working-Capital-Effekten verschlechtert. Das Unternehmen habe die Guidance für das laufende Geschäftsjahr unter Berücksichtigung der COVID-19-Pandemie bestätigt. Demnach erwarte FMC nach wie vor sowohl einen Anstieg des Umsatzes als auch des Nettoergebnisses im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich.FMC habe das Aktienrückkaufprogramm abgeschlossen. Demnach rechne der Analyst nicht mehr mit einer Stützung des Aktienkurses durch Aktienrückkäufe. Unter Berücksichtigung steigender COVID-19-Infektionszahlen und der damit verbundenen regionalen Zunahme von Einschränkungen, habe er seine Ergebnisprognosen für die Geschäftsjahre 2020 (u.a. berichtetes EPS: 4,58 (alt: 4,63) Euro) und 2021 (u.a. berichtetes EPS: 5,04 (alt: 5,10) Euro) leicht gesenkt.In Erwartung eines positiven Gesamtertrags (zwölf Monate) von über 10% lautet das Votum für die FMC-Aktie weiterhin "kaufen", so Tobias Gottschalt, Aktienanalyst von Independent Research. Das Kursziel werde von 85,00 auf 84,00 Euro gesenkt. (Analyse vom 30.10.2020)Börsenplätze Fresenius Medical Care-Aktie:Xetra-Aktienkurs Fresenius Medical Care-Aktie:66,16 EUR -0,06% (30.10.2020, 13:52)