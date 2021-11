Börsenplätze Fresenius Medical Care-Aktie:



Kurzprofil Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA:



Fresenius Medical Care (ISIN: DE0005785802, WKN: 578580, Ticker-Symbol: FME, NASDAQ OTC-Symbol: FMCQF) ist der weltweit führende Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für Menschen mit Nierenerkrankungen, von denen sich weltweit etwa 3,7 Millionen regelmäßig einer Dialysebehandlung unterziehen. In einem Netz aus 4.110 Dialysezentren betreut das Unternehmen weltweit 344.476 Dialysepatientinnen und -patienten. Fresenius Medical Care ist zudem der führende Anbieter von Dialyseprodukten wie Dialysegeräten und Dialysefiltern. Neben seinem Kerngeschäft in der ganzheitlichen Nierentherapie konzentriert sich das Unternehmen auf die Expansion in den Bereichen Unterstützende Geschäftsaktivitäten und Intensivmedizinische Lösungsansätze. Fresenius Medical Care ist an der Börse Frankfurt (FME) und an der Börse New York (FMS) notiert. (17.11.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fresenius Medical Care-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Dialysekonzerns Fresenius Medical Care (FMC) (ISIN: DE0005785802, WKN: 578580, Ticker-Symbol: FME, NASDAQ OTC-Symbol: FMCQF) unter die Lupe.Der geplante Abbau von weltweit 5.000 Jobs beim Dialysekonzern Fresenius Medical Care (FMC) solle auch die Belegschaft in Deutschland treffen. Das DAX-Unternehmen habe die Beschäftigten informiert, dass man 500 bis 750 Stellen hierzulande streichen wolle, hätten die Gesamtbetriebsratsvorsitzende Stefanie Balling und IG-BCE-Bezirksleiter Ralf Erkens der Nachrichtenagentur dpa gesagt. Dier Aktie von Fresenius Medical Care gehöre am heutigen Dienstag zu den schwächsten Werten des Tages im DAX.Die Fresenius-Tochter FMC, die weltweit etwa 4.100 Dialysezentren für Nierenkranke betreibe, habe Anfang November ein Sparprogramm im Kampf gegen Kostendruck und die Folgen der Corona-Krise angekündigt. Geplant seien schlankere Strukturen und der Abbau von weltweit 5.000 Arbeitsplätzen. Damit wolle der Konzern die jährlichen Kosten bis 2025 um 500 Millionen Euro senken. Details zum Programm würden noch erarbeitet. FMC mache die Pandemie seit längerem zu schaffen. Viele chronisch Nierenkranke würden am Coronavirus sterben, was die Zahl der Behandlungen in den Dialysezentren drücke.Die Aktie von Fresenius Medical Care sei im 52-Wochen-Vergleich der mit Abstand schwächste Wert im DAX. Gut 20 Prozent sei es in den vergangenen zwölf Monaten bei dem Wert nach unten gegangen. Neben FMC lägen nur Henkel, Beiersdorf, MTU Aero Engines, RWE, Vonovia und der Mutterkonzern Fresenius in diesem Zeitraum im Minus.Die Analysten von J.P. Morgan würden derweil weiter skeptisch bleiben, was die weitere Entwicklung der Aktie von Fresenius Medical Care angehe. Sie würden das Papier mit "underweight" bewerten und das Kursziel bei 48,70 Euro sehen.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link