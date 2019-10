ISIN Fresenius Medical Care-Aktie:

DE0005785802



WKN Fresenius Medical Care-Aktie:

578580



Eurex Optionskürzel Fresenius Medical Care-Aktienoption:

FME



Ticker-Symbol Fresenius Medical Care-Aktie:

FME



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Fresenius Medical Care-Aktie:

FMCQF



Kurzprofil Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA:



Die Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMC) (ISIN: DE0005785802, WKN: 578580, Ticker-Symbol: FME, NASDAQ OTC-Symbol: FMCQF) ist der weltweit führende Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für Menschen mit Nierenerkrankungen, von denen sich weltweit etwa 3,2 Millionen Patienten regelmäßig einer Dialysebehandlung unterziehen. In einem Netz aus 3.752 Dialysezentren betreut das Unternehmen weltweit 320.960 Dialysepatienten. Fresenius Medical Care ist zudem der führende Anbieter von Dialyseprodukten wie Dialysegeräten und Dialysefiltern. Im Bereich Versorgungsmanagement baut das Unternehmen sein Angebot zusätzlicher medizinischer Dienstleistungen rund um die Dialyse aus. Fresenius Medical Care ist an der Börse Frankfurt (FME) und an der Börse New York (FMS) notiert.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fresenius Medical Care-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Dialysespezialisten Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (ISIN: DE0005785802, WKN: 578580, Ticker-Symbol: FME, NASDAQ OTC-Symbol: FMCQF) unter die Lupe.Die FMC-Aktie habe im DAX die rote Laterne übernommen. Die Berenberg Bank argumentiere, dass es dem deutschen Dialysespezialisten schwer fallen dürfte, die Jahresziele zu erreichen. Ein Behandlungs- und Kostenerstattungsprogramm (CEC) in den USA wie schon im zweiten Quartal dürfte die Ergebnisse von FMC belasten, so Analyst Tom Jones. Er rechne daher mit einem Rückgang des Nettoergebnisses 2019 um 3% zu konstanten Wechselkursen. Das wiederum sei "nicht hilfreich für die Stimmung" für die FMC-Aktie. Er vermute jedoch, dass diese Aussichten im Aktienkurs bereits eingepreist seien.Der kritische Berenberg-Kommentar treibe Anleger aus der FMC-Aktie, die ebenfalls im DAX notierte Muttergesellschaft Fresenius werdein Sippenhaft genommen. Anleger sollten bei der FMC-Aktie vorerst an der Seitenlinie verharren. Wer bei Fresenius investiert sei, beachte den Stopp bei 39,50 Euro, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.10.2019)