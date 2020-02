Xetra-Aktienkurs Fresenius Medical Care-Aktie:

76,04 EUR +1,66% (20.02.2020, 09:04)



Tradegate-Aktienkurs Fresenius Medical Care-Aktie:

76,98 EUR +1,83% (20.02.2020, 09:17)



ISIN Fresenius Medical Care-Aktie:

DE0005785802



WKN Fresenius Medical Care-Aktie:

578580



Eurex Optionskürzel Fresenius Medical Care-Aktienoption:

FME



Ticker-Symbol Fresenius Medical Care-Aktie:

FME



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Fresenius Medical Care-Aktie:

FMCQF



Kurzprofil Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA:



Die Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMC) (ISIN: DE0005785802, WKN: 578580, Ticker-Symbol: FME, NASDAQ OTC-Symbol: FMCQF) ist der weltweit führende Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für Menschen mit Nierenerkrankungen, von denen sich weltweit etwa 3,4 Millionen Patienten regelmäßig einer Dialysebehandlung unterziehen. In einem Netz aus 3.928 Dialysezentren betreut das Unternehmen weltweit 333.331 Dialysepatienten. Fresenius Medical Care ist zudem der führende Anbieter von Dialyseprodukten wie Dialysegeräten und Dialysefiltern. Ergänzende medizinische Dienstleistungen rund um die Dialyse bündelt das Unternehmen im Bereich Versorgungsmanagement. Fresenius Medical Care ist an der Börse Frankfurt (FME) und an der Börse New York (FMS) notiert.



Weitere Informationen im Internet unter www.freseniusmedicalcare.com/de. (20.02.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fresenius Medical Care-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Dialysespezialisten Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMC) (ISIN: DE0005785802, WKN: 578580, Ticker-Symbol: FME, NASDAQ OTC-Symbol: FMCQF) unter die Lupe.Der Dialysekonzern Fresenius Medical Care (FMC) habe im Schlussquartal 2019 noch einmal zugelegt und seine Jahresziele erreicht. Den Ausblick für das laufende Jahr habe das Unternehmen in einer Mitteilung vom Mittwochabend bekräftigt und gehe von einem weiteren Wachstum aus. Dabei rechne FMC mit einem Plus des Umsatzes sowie des Konzernergebnisses im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich. Ausgeklammert seien dabei Währungs- und Sondereffekte.Im vierten Quartal sei der Umsatz um sieben Prozent auf knapp 4,6 Milliarden Euro gestiegen, wie die Tochter des Gesundheitskonzerns Fresenius in Bad Homburg mitgeteilt habe. Währungsbereinigt habe das Plus vier Prozent betragen. Dabei sei sowohl die Sparte mit Gesundheitsdienstleistungen als auch mit Gesundheitsprodukten gewachsen. Das bereinigte operative Ergebnis habe um drei Prozent auf 655 Millionen Euro zugelegt. Deutlich rückläufig sei hingegen der Nettogewinn gewesen, der um knapp ein Fünftel auf 343 Millionen Euro gesunken sei. Bereinigt habe FMC ein leichtes Plus von drei Prozent erzielt.Während die Umsatzentwicklung den Erwartungen von Experten entsprochen habe, habe der Gewinn enttäuscht. Im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs am Mittwoch liege die Aktie am Donnerstagmorgen leicht im Plus.Im Gesamtjahr 2019 sei der Nettogewinn deutlich zurückgegangen, wobei FMC im Jahr zuvor von einem Verkaufsgewinn von Aktivitäten im Versorgungsmanagement profitiert habe. Bereinigt habe der Konzern unter dem Strich mit knapp 1,4 Milliarden Euro zwei Prozent mehr verdient. Aktionäre könnten sich auf eine höhere Dividende freuen: Sie solle von 1,17 Euro auf 1,20 Euro steigen, wie es weiter geheißen habe. Experten hätten mit einer Stagnation gerechnet. Die entspreche einer Rendite beim aktuellen Kurs von 1,6 Prozent.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Fresenius Medical Care-Aktie: