Kurzprofil Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA:



Die Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMC) (ISIN: DE0005785802, WKN: 578580, Ticker-Symbol: FME, NASDAQ OTC-Symbol: FMCQF) ist der weltweit führende Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für Menschen mit Nierenerkrankungen, von denen sich weltweit etwa 3,2 Millionen Patienten regelmäßig einer Dialysebehandlung unterziehen. In einem Netz aus 3.752 Dialysezentren betreut das Unternehmen weltweit 320.960 Dialysepatienten. Fresenius Medical Care ist zudem der führende Anbieter von Dialyseprodukten wie Dialysegeräten und Dialysefiltern. Im Bereich Versorgungsmanagement baut das Unternehmen sein Angebot zusätzlicher medizinischer Dienstleistungen rund um die Dialyse aus. Fresenius Medical Care ist an der Börse Frankfurt (FME) und an der Börse New York (FMS) notiert.



Weitere Informationen im Internet unter www.freseniusmedicalcare.com/de. (07.12.2018/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Fresenius Medical Care-Aktienanalyse von Independent Research:Stefan Röhle und Sven Diermeier, Aktienanalysten von Independent Research, senken in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Kursziel für die Aktie der Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMC) (ISIN: DE0005785802, WKN: 578580, Ticker-Symbol: FME, NASDAQ OTC-Symbol: FMCQF).Der Konzern habe erste Indikationen für 2019 veröffentlicht (solides Umsatzwachstum auf vergleichbarer Basis (Basis Gj. 2018e: 15,85 bis 16,05 Mrd. Euro); bereinigtes Nettoergebnis in etwa auf dem Vorjahresniveau (Basis Gj. 2018e: 1,350 bis 1,365) Mrd. Euro). Während sich die Guidance umsatzseitig in etwa im Rahmen der Analysten-Prognose bewege, sei sie ergebnisseitig hinter ihrer Erwartung zurückgeblieben. Ferner habe FMC angekündigt, dass eine Aktualisierung (wegen Bilanzierungsänderungen, Verkaufs von Sound Inpatient Physicians Holdings, anstehender Übernahme von NxStage) der währungsbereinigten Ziele für das Geschäftsjahr 2020 (bisher: CAGR (2014-2020e) beim Umsatz von rund 10%; Umsatz 2020e: 24 Mrd. Euro; CAGR (2014-2020e) beim berichteten Nettoergebnis im hohen einstelligen Prozentbereich) geplant sei.Der Ausblick für 2018 und 2019 sowie der "neutrale" Begriff "Aktualisierung" würden auf eine Senkung der Ziele für 2020 schließen lassen. Die Analysten hätten ihre Prognosen mehrheitlich angepasst (u.a. bereinigtes EPS 2018e: 4,32 (alt: 4,03) Euro; berichtetes EPS 2018e: unverändert 6,38 Euro; bereinigtes EPS 2019e: 4,37 (alt: 4,49) Euro; berichtetes EPS 2019e: 4,05 (alt: 4,73) Euro). Der defensive Charakter des Geschäftsmodells sei in der aktuellen Konjunktur- und Aktienmarktphase zwar vom Vorteil, jedoch habe FMC aktuell mit hausgemachten Problemen, wie die Gewinnwarnung von Mitte Oktober und die jüngsten Aussagen zu 2019 und 2020 verdeutlichen würden, zu kämpfen.Unter Berücksichtigung der Gemengelage lautet das Votum für die FMC-Aktie unverändert "halten", so Stefan Röhle und Sven Diermeier, Aktienanalysten von Independent Research. Das Kursziel sei von 77,00 auf 72,00 Euro gesenkt worden. (Analyse vom 07.12.2018)Börsenplätze Fresenius Medical Care-Aktie:Xetra-Aktienkurs Fresenius Medical Care-Aktie:62,58 EUR -7,97% (07.12.2018, 12:40)