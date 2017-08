Tradegate-Aktienkurs Fresenius Medical Care-Aktie:

Die Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMC) (ISIN: DE0005785802, WKN: 578580, Ticker-Symbol: FME, NASDAQ OTC-Symbol: FMCQF) ist der weltweit führende Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für Menschen mit Nierenerkrankungen, von denen sich weltweit mehr als 2,8 Millionen Patienten regelmäßig einer Dialysebehandlung unterziehen. In einem Netz aus 3.504 Dialysezentren betreut das Unternehmen weltweit 301.548 Dialysepatienten. Fresenius Medical Care ist zudem der führende Anbieter von Dialyseprodukten wie Dialysegeräten und Dialysefiltern. Im Bereich Versorgungsmanagement baut das Unternehmen sein Angebot zusätzlicher medizinischer Dienstleistungen rund um die Dialyse aus. Fresenius Medical Care ist an der Börse Frankfurt (FME) und an der Börse New York (FMS) notiert. (03.08.2017/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Fresenius Medical Care-Aktienanalyse von Aktienanalyst Holger Fechner von der Nord LB:Holger Fechner, Aktienanalyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Dialysekonzerns Fresenius Medical Care AG (FMC) (ISIN: DE0005785802, WKN: 578580, Ticker-Symbol: FME, NASDAQ OTC-Symbol: FMCQF) weiterhin zu kaufen.FMC habe in Q2/2017 den Umsatz weiter zweistellig verbessern können. Trotz der in Q2 erwarteten, gedämpften Ergebnisentwicklung nach der dynamischen Steigerung in Q1/2017 habe der Dialysekonzern die Jahresziele bestätigt. Unverändert würden die Perspektiven für FMC sprechen. Die mittelfristigen Geschäftsziele bis zum Jahr 2020 würden eine durchschnittliche Steigerung beim Umsatz von rund 10% sowie im hohen einstelligen Prozent-Bereich beim Konzernergebnis vorsehen. Das vor kurzem angekündigte, weltweite Effizienzprogramm II solle 2018 starten und bis zum Jahr 2020 zu nachhaltigen Effizienzgewinnen von jährlich EUR 100 bis 200 Mio. führen.Holger Fechner, Aktienanalyst der Nord LB, bewertet die Fresenius Medical Care-Aktie weiterhin mit dem Votum "kaufen". Kursziel werde bei EUR 93,00 belassen. (Analyse vom 03.08.2017)Xetra-Aktienkurs Fresenius Medical Care-Aktie:77,46 EUR -1,02% (03.08.2017, 12:24)