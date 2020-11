ISIN Fresenius Medical Care-Aktie:

DE0005785802



WKN Fresenius Medical Care-Aktie:

578580



Eurex Optionskürzel Fresenius Medical Care-Aktienoption:

FME



Ticker-Symbol Fresenius Medical Care-Aktie:

FME



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Fresenius Medical Care-Aktie:

FMCQF



Kurzprofil Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA:



Die Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMC) (ISIN: DE0005785802, WKN: 578580, Ticker-Symbol: FME, NASDAQ OTC-Symbol: FMCQF) ist der weltweit führende Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für Menschen mit Nierenerkrankungen, von denen sich weltweit etwa 3,4 Millionen Patienten regelmäßig einer Dialysebehandlung unterziehen. In einem Netz aus 3.928 Dialysezentren betreut das Unternehmen weltweit 333.331 Dialysepatienten. Fresenius Medical Care ist zudem der führende Anbieter von Dialyseprodukten wie Dialysegeräten und Dialysefiltern. Ergänzende medizinische Dienstleistungen rund um die Dialyse bündelt das Unternehmen im Bereich Versorgungsmanagement. Fresenius Medical Care ist an der Börse Frankfurt (FME) und an der Börse New York (FMS) notiert.



Weitere Informationen im Internet unter www.freseniusmedicalcare.com/de. (23.11.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - Fresenius Medical Care-Aktie feiert ein Comeback - ChartanalyseZusammen mit dem Gesamtmarkt feierte auch die Fresenius Medical Care-Aktie (ISIN: DE0005785802, WKN: 578580, Ticker-Symbol: FME, NASDAQ OTC-Symbol: FMCQF) im November ein Comeback, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Zuvor im Abwärtstrend unterwegs, habe der starke Widerstandsbereich um 70 EUR überwunden werden können. Zunächst seien die Käufer jedoch noch im Widerstandsbereich um 75 EUR gescheitert, wo eine kurzfristige Korrektur eingesetzt habe. Diese habe in der letzten Woche den bei ca. 70,50 EUR beginnenden Unterstützungsbereich erreicht, auf dem sich zwar Kaufinteresse gezeigt habe, die Bullen aber noch nicht vollends hätten überzeugen können.In der Fresenius Medical Care-Aktie könnten die Käufer in den nächsten Tagen einen Versuch unternehmen, die langfristige Widerstandszone ab ca. 76 EUR unter Druck zu setzen. Dafür wäre es nötig, die aktuelle Korrektur mit einem Ausbruch über ca. 72,30 EUR zu beenden. Für dieses Vorhaben stehe den Käufern auf der anderen Seite der Unterstützungsbereich bis hin zu ca. 69 EUR zur Verfügung. Ein nachhaltiger Rückfall darunter würde hingegen die bullischen Bemühungen zunichtemachen und könnte zu einer Stoploss-Welle bis in den Preisbereich von 66 bis 64 EUR führen. Dort würde man auf einen weiteren Unterstützungsbereich treffen. (Analyse vom 23.11.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Fresenius Medical Care-Aktie:71,28 EUR +0,06% (20.11.2020, 17:35)Tradegate-Aktienkurs Fresenius Medical Care-Aktie:71,88 EUR +0,34% (23.11.2020, 08:18)