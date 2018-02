ISIN Fresenius Medical Care-Aktie:

Kurzprofil Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA:



Die Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMC) (ISIN: DE0005785802, WKN: 578580, Ticker-Symbol: FME, NASDAQ OTC-Symbol: FMCQF) ist der weltweit führende Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für Menschen mit Nierenerkrankungen, von denen sich weltweit mehr als 2,8 Millionen Patienten regelmäßig einer Dialysebehandlung unterziehen. In einem Netz aus 3.504 Dialysezentren betreut das Unternehmen weltweit 301.548 Dialysepatienten. Fresenius Medical Care ist zudem der führende Anbieter von Dialyseprodukten wie Dialysegeräten und Dialysefiltern. Im Bereich Versorgungsmanagement baut das Unternehmen sein Angebot zusätzlicher medizinischer Dienstleistungen rund um die Dialyse aus. Fresenius Medical Care ist an der Börse Frankfurt (FME) und an der Börse New York (FMS) notiert. (12.02.2018/ac/a/d)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Fresenius Medical Care-Aktie: Trendumkehr möglich - ChartanalyseBis August lässt sich im Chart der Fresenius Medical Care-Aktie (ISIN: DE0005785802, WKN: 578580, Ticker-Symbol: FME, NASDAQ OTC-Symbol: FMCQF) eine Aufwärtsgerade zurückverfolgen, welche die Notierungen am Freitag am Tief bei 83,92 Euro erneut bestätigten, so Stephan Feuerstein von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Der Support lasse sich aktuell bei 84,40 Euro beschreiben. In diesem Bereich befinde sich auch die derzeit bei 84,10 Euro verlaufende 200-Tage-Linie, die zuletzt als Unterstützung gehalten habe. Zuvor seien die Notierungen vom Hoch von Anfang Februar bei 93,82 Euro zurückgekommen und hätten innerhalb weniger Tage als Folge der breiten Abgabebereitschaft am deutschen Aktienmarkt rund zehn Prozent an Wert verloren. An der doppelten Unterstützung könnte diese Richtung nun ihr Ende finden und ins Gegenteil umschlagen, so Stephan Feuerstein von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 12.02.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Fresenius Medical Care-Aktie:86,00 EUR +2,16% (12.02.2018, 09:49)Tradegate-Aktienkurs Fresenius Medical Care-Aktie:85,98 EUR +1,69% (12.02.2018, 10:00)