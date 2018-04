Tradegate-Aktienkurs Fresenius Medical Care-Aktie:

81,60 EUR -3,72% (23.04.2018, 12:02)



ISIN Fresenius Medical Care-Aktie:

DE0005785802



WKN Fresenius Medical Care-Aktie:

578580



Eurex Optionskürzel Fresenius Medical Care-Aktienoption:

FME



Ticker-Symbol Fresenius Medical Care-Aktie:

FME



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Fresenius Medical Care-Aktie:

FMCQF



Kurzprofil Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA:



Die Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMC) (ISIN: DE0005785802, WKN: 578580, Ticker-Symbol: FME, NASDAQ OTC-Symbol: FMCQF) ist der weltweit führende Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für Menschen mit Nierenerkrankungen, von denen sich weltweit etwa 3,2 Millionen Patienten regelmäßig einer Dialysebehandlung unterziehen. In einem Netz aus 3.752 Dialysezentren betreut das Unternehmen weltweit 320.960 Dialysepatienten. Fresenius Medical Care ist zudem der führende Anbieter von Dialyseprodukten wie Dialysegeräten und Dialysefiltern. Im Bereich Versorgungsmanagement baut das Unternehmen sein Angebot zusätzlicher medizinischer Dienstleistungen rund um die Dialyse aus. Fresenius Medical Care ist an der Börse Frankfurt (FME) und an der Börse New York (FMS) notiert.



Weitere Informationen im Internet unter www.freseniusmedicalcare.com/de. (23.04.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Fresenius Medical Care-Aktie: Schock für die Anleger! AktienanalyseFresenius Medical Care (FMC) (ISIN: DE0005785802, WKN: 578580, Ticker-Symbol: FME, NASDAQ OTC-Symbol: FMCQF) hat am Sonntag beschlossen, das Ziel für das währungsbereinigte Umsatzwachstum für das Jahr 2018 von rund 8 Prozent auf eine Spanne von 5 bis 7 Prozent anzupassen, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Der wesentliche Grund für diese Anpassung sei die vom Unternehmen jüngst vorgenommene Neubewertung der Dosierungen kalzimimetischer Medikamente im Dialysedienstleistungsgeschäft in den USA. Die Reduzierung der Dosierungen sei schneller als erwartet erfolgt und resultiere in einem geringeren Beitrag zum Umsatzwachstum als ursprünglich angenommen. Zeitgleich aber habe Fresenius Medical Care das Wachstumsziel für das währungsbereinigte Konzernergebnis für das Jahr 2018 von 13 bis 15 Prozent bestätigt. Detaillierte Finanzergebnisse für das erste Quartal 2018 würden wie geplant am 3. Mai 2018 veröffentlicht.Technisch präsentiere sich das Wertpapier des Gesundheitskonzerns FMC auch nicht in einer besonders guten Verfassung für long investierte Anleger, die Aktie befinde sich seit einem Verlaufshoch von 93,82 Euro aus Anfang Februar in einem klaren Abwärtstrend, der zeitweise sogar unter die Marke von rund 80,00 Euro abwärts gereicht habe. Nach einer zwischengeschalteten Erholung in den letzten Wochen sei am Sonntag der Schock für Anleger gekommen und habe die Aktie zu Beginn des dieswöchigen Handels erneut in die Verlustzone gedrückt. Damit würden sich die nachhaltige Auflösung einer bärischen Flagge andeuten und weitere Abgaben in dem Papier.Ausgehend von der fundamentalen Bewertung der Aktie und den charttechnischen Gegebenheiten des Papiers könne für FMC nur eine Trendrichtung abgeleitet werden, und diese sei abwärts gerichtet. Abgaben auf die jüngsten Verlaufstiefs von 79,28 Euro könnten kurzfristig einsetzen und dementsprechend auf der Unterseite nachgehandelt werden. Darunter sollte schließlich die größere Unterstützungszone um 76,42 Euro angesteuert werden, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung. (Veröffentlicht am 23.04.2018)Börsenplätze Fresenius Medical Care-Aktie:Xetra-Aktienkurs Fresenius Medical Care-Aktie:81,80 EUR -3,63% (23.04.2018, 11:46)