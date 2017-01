ISIN Fresenius Medical Care-Aktie:

Kurzprofil Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA:



Die Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMC) (ISIN: DE0005785802, WKN: 578580, Ticker-Symbol: FME, NASDAQ OTC-Symbol: FMCQF) ist der weltweit führende Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für Menschen mit Nierenerkrankungen, von denen sich weltweit mehr als 2,8 Millionen Patienten regelmäßig einer Dialysebehandlung unterziehen. In einem Netz aus 3.504 Dialysezentren betreut das Unternehmen weltweit 301.548 Dialysepatienten. Fresenius Medical Care ist zudem der führende Anbieter von Dialyseprodukten wie Dialysegeräten und Dialysefiltern. Im Bereich Versorgungsmanagement baut das Unternehmen sein Angebot zusätzlicher medizinischer Dienstleistungen rund um die Dialyse aus. Fresenius Medical Care ist an der Börse Frankfurt (FME) und an der Börse New York (FMS) notiert. (10.01.2017/ac/a/d)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Ist dieser Kurs-Rücksetzer übertrieben? Um fast 7 Prozent knickte die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) (ISIN: DE0005785802, WKN: 578580, Ticker-Symbol: FME, NASDAQ OTC-Symbol: FMCQF) gestern ein, so Frank Sterzbach von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Das im DAX notierte Unternehmen habe bekannt gegeben, dass man gemeinsam mit Patientenvertretern und anderen Dialyseanbietern in den USA eine Klage gegen das Inkrafttreten einer neuen Verordnung der amerikanischen Gesundheitsbehörde eingereicht habe. Die betroffenen Patienten dürften nach Einschätzung von FMC entweder keine Unterstützung mehr erhalten oder müssten in Versicherungsprogramme wechseln, die ihnen deutlich weniger Leistungen anbieten würden. Von der geplanten Verordnung wären bei FMC je nach Auslegung zwischen 700 und 2.000 der insgesamt mehr als 180.000 Patienten betroffen, die das Unternehmen in den USA behandle.Zum Chart. Das Kurstief des vergangenen Jahres bei exakt 70,00 Euro markiere eine signifikante Unterstützungsmarke. Zuvor könnten bereits das November-Tief bei 70,69 Euro sowie das Dezember-Tief bei 71,49 Euro als potenzielle Haltemarken dienen. Nach oben hin gelte die 200-Tage-Linie, welche aktuell bei 77,49 Euro verlaufe, als erster charttechnischer Widerstand. Eine weitere Widerstandsmarke stelle das aktuelle Monatshoch bei 82,24 Euro dar. Das Kurshoch des vergangenen Jahres bei 85,65 Euro markiert zudem einen signifikanten Widerstand, welcher so einfach nicht zu überwinden sein dürfte, so Frank Sterzbach von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 10.01.2017)Börsenplätze Fresenius Medical Care-Aktie:76,13 EUR +1,36% (10.01.2017, 12:49)Tradegate-Aktienkurs Fresenius Medical Care-Aktie:76,166 EUR +1,02% (10.01.2017, 13:05)