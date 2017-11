Tradegate-Aktienkurs Fresenius Medical Care-Aktie:

82,586 EUR +0,28% (03.11.2017, 09:42)



ISIN Fresenius Medical Care-Aktie:

DE0005785802



WKN Fresenius Medical Care-Aktie:

578580



Eurex Optionskürzel Fresenius Medical Care-Aktienoption:

FME



Ticker-Symbol Fresenius Medical Care-Aktie:

FME



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Fresenius Medical Care-Aktie:

FMCQF



Kurzprofil Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA:



Die Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMC) (ISIN: DE0005785802, WKN: 578580, Ticker-Symbol: FME, NASDAQ OTC-Symbol: FMCQF) ist der weltweit führende Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für Menschen mit Nierenerkrankungen, von denen sich weltweit mehr als 2,8 Millionen Patienten regelmäßig einer Dialysebehandlung unterziehen. In einem Netz aus 3.504 Dialysezentren betreut das Unternehmen weltweit 301.548 Dialysepatienten. Fresenius Medical Care ist zudem der führende Anbieter von Dialyseprodukten wie Dialysegeräten und Dialysefiltern. Im Bereich Versorgungsmanagement baut das Unternehmen sein Angebot zusätzlicher medizinischer Dienstleistungen rund um die Dialyse aus. Fresenius Medical Care ist an der Börse Frankfurt (FME) und an der Börse New York (FMS) notiert. (03.11.2017/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Fresenius Medical Care-Aktienanalyse von Aktienanalyst Bernhard Weininger von Independent Research:Bernhard Weininger, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Dialysekonzerns Fresenius Medical Care AG (FMC) (ISIN: DE0005785802, WKN: 578580, Ticker-Symbol: FME, NASDAQ OTC-Symbol: FMCQF).Die Q3-Zahlen hätten ein gemischtes Bild gezeigt und seien durch Währungsbelastungen sowie Kosten infolge der Hurrikane in Nordamerika geprägt gewesen. Der Ausblick für 2017 sei bestätigt worden. Die Entwicklung des Versorgungsmanagements werte der Analyst als solide (u.a. Nordamerika organisch: +20% y/y; Asien-Pazifik (Cura Group): 52 Mio. Euro). Die Bedeutung dürfte künftig zunehmen und einen wichtigen Treiber der Geschäftsentwicklung darstellen. Entsprechend werde in dem Bereich das Portfolio optimiert (Akquisition von NxStage; Verkauf von Shiel Medical Laboratory), was der Analyst aus strategischer Sicht begrüße. Er habe seine Prognosen reduziert (u.a. EPS 2017e: 4,04 (alt: 4,20) Euro; EPS 2018e: 4,31 (alt: 4,58) Euro).Die Hurrikan-Auswirkungen seien als Einmaleffekte zu sehen, sollten jedoch im Schlussquartal nochmals belasten. Die Risiken auf dem wichtigen US-Markt (zunehmender Kosten- und regulatorischer Druck) würden das Kurspotenzial begrenzen.Bernhard Weininger, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt bei einem unveränderten Kursziel von 88,00 Euro sein "halten"-Votum für die Fresenius Medical Care-Aktie. (Analyse vom 03.11.2017)Xetra-Aktienkurs Fresenius Medical Care-Aktie:82,37 EUR -0,10% (03.11.2017, 09:29)