ISIN Fresenius Medical Care-Aktie:

DE0005785802



WKN Fresenius Medical Care-Aktie:

578580



Eurex Optionskürzel Fresenius Medical Care-Aktienoption:

FME



Ticker-Symbol Fresenius Medical Care-Aktie:

FME



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Fresenius Medical Care-Aktie:

FMCQF



Kurzprofil Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA:



Die Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMC) (ISIN: DE0005785802, WKN: 578580, Ticker-Symbol: FME, NASDAQ OTC-Symbol: FMCQF) ist der weltweit führende Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für Menschen mit Nierenerkrankungen, von denen sich weltweit etwa 3,2 Millionen Patienten regelmäßig einer Dialysebehandlung unterziehen. In einem Netz aus 3.752 Dialysezentren betreut das Unternehmen weltweit 320.960 Dialysepatienten. Fresenius Medical Care ist zudem der führende Anbieter von Dialyseprodukten wie Dialysegeräten und Dialysefiltern. Im Bereich Versorgungsmanagement baut das Unternehmen sein Angebot zusätzlicher medizinischer Dienstleistungen rund um die Dialyse aus. Fresenius Medical Care ist an der Börse Frankfurt (FME) und an der Börse New York (FMS) notiert.



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Fresenius Medical Care-Aktie: Doppelboden weckt Begehrlichkeiten - ChartanalyseDer klare Tagesgewinner am Donnerstag im deutschen Leitindex war das Wertpapier von Fresenius Medical Care (ISIN: DE0005785802, WKN: 578580, Ticker-Symbol: FME, NASDAQ OTC-Symbol: FMCQF), das sich mit einem eindrucksvollen Rebound auf der Oberseite nun einen handfesten Doppelboden aufstellen könnte, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Seit Ende eines größeren Kurssprungs gegen Anfang 2015 habe sich ein breiter Aufwärtstrend in dem Papier des Dialysetechnikspezialisten eingestellt, allerdings sei die Schwankungsbreite innerhalb dieses sehr hoch. Entweder sehr langfristig orientierte Anleger nehmen beim Aktienhandel teil, oder Swing-Trader handeln das Wertpapier rauf und runter, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". Aktuell könnte eine neue Aufwärtsphase beginnen, eigne sich allerdings nur für ein kurzfristiges Investment.Im Bereich von 81,94 Euro können Investoren auf einen kleineren Doppelboden hoffen, der die Aktie von Fresenius Medical Care zunächst an die Vorhochs aus dem letzten Monat bei 89,24 Euro aufwärts führen dürfte, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 13.07.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Fresenius Medical Care-Aktie:84,30 EUR +0,24% (13.07.2018, 11:45)Tradegate-Aktienkurs Fresenius Medical Care-Aktie:84,40 EUR +0,09% (13.07.2018, 12:00)