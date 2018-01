ISIN Fresenius Medical Care-Aktie:

Kurzprofil Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA:



Die Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMC) (ISIN: DE0005785802, WKN: 578580, Ticker-Symbol: FME, NASDAQ OTC-Symbol: FMCQF) ist der weltweit führende Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für Menschen mit Nierenerkrankungen, von denen sich weltweit mehr als 2,8 Millionen Patienten regelmäßig einer Dialysebehandlung unterziehen. In einem Netz aus 3.504 Dialysezentren betreut das Unternehmen weltweit 301.548 Dialysepatienten. Fresenius Medical Care ist zudem der führende Anbieter von Dialyseprodukten wie Dialysegeräten und Dialysefiltern. Im Bereich Versorgungsmanagement baut das Unternehmen sein Angebot zusätzlicher medizinischer Dienstleistungen rund um die Dialyse aus. Fresenius Medical Care ist an der Börse Frankfurt (FME) und an der Börse New York (FMS) notiert. (05.01.2018/ac/a/d)

Paris (www.aktiencheck.de) - Fresenius Medical Care-Aktienanalyse der BNP Paribas:Die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) (ISIN: DE0005785802, WKN: 578580, Ticker-Symbol: FME, NASDAQ OTC-Symbol: FMCQF) befindet sich seit einem Korrekturtief bei 76,42 EUR aus dem August 2017 wieder in einer Aufwärtsbewegung, wie aus der Veröffentlichung "daily Aktien" der BNP Paribas hervorgeht.Am 13. Dezember habe der Dialysespezialist sein Allzeithoch bei 89,22 EUR erreicht. Dieses Hoch habe sich zunächst als zu hohe Hürde erwiesen. Die Aktie sei leicht daran abgeprallt und in einer Konsolidierung eingeschwenkt. Diese laufe bisher als Seitwärtsbewegung unterhalb des Allzeithochs ab. Nach den beiden starken Tagen zuletzt notiere der Wert wieder knapp unter dem Widerstand bei 89,22 EUR.Insgesamt deute einiges darauf hin, dass Fresenius Medical Care bald über 89,22 EUR ausbrechen könnte. Gelinge dies, dann wäre zunächst Platz in Richtung 92,10 und später 93,94 EUR. Mittelfristig wären sogar Kursgewinne in Richtung 100 EUR möglich. Sollte der Wert allerdings unter 85,65 EUR abfallen, würden sich die Chancen auf einen baldigen Ausbruch über 89,22 EUR deutlich verringern. (Analyse vom 05.01.2017)Xetra-Aktienkurs Fresenius Medical Care-Aktie:88,72 EUR +1,32% (04.01.2018, 17:35)Tradegate-Aktienkurs Fresenius Medical Care-Aktie:88,88 EUR +0,32% (05.01.2018, 08:46)