Tradegate-Aktienkurs Fresenius Medical Care-Aktie:

81,02 EUR +0,05% (28.03.2018, 09:04)



Xetra-Aktienkurs Fresenius Medical Care-Aktie:

81,46 EUR (27.03.2018)



ISIN Fresenius Medical Care-Aktie:

DE0005785802



WKN Fresenius Medical Care-Aktie:

578580



Eurex Optionskürzel Fresenius Medical Care-Aktienoption:

FME



Ticker-Symbol Fresenius Medical Care-Aktie:

FME



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Fresenius Medical Care-Aktie:

FMCQF



Kurzprofil Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA:



Die Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMC) (ISIN: DE0005785802, WKN: 578580, Ticker-Symbol: FME, NASDAQ OTC-Symbol: FMCQF) ist der weltweit führende Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für Menschen mit Nierenerkrankungen, von denen sich weltweit mehr als 2,8 Millionen Patienten regelmäßig einer Dialysebehandlung unterziehen. In einem Netz aus 3.504 Dialysezentren betreut das Unternehmen weltweit 301.548 Dialysepatienten. Fresenius Medical Care ist zudem der führende Anbieter von Dialyseprodukten wie Dialysegeräten und Dialysefiltern. Im Bereich Versorgungsmanagement baut das Unternehmen sein Angebot zusätzlicher medizinischer Dienstleistungen rund um die Dialyse aus. Fresenius Medical Care ist an der Börse Frankfurt (FME) und an der Börse New York (FMS) notiert. (28.03.2018/ac/a/d)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Fresenius Medical Care-Aktie: Abwärtstrend bleibt intakt - ChartanalyseBis April 2015 war Fresenius Medical Care (ISIN: DE0005785802, WKN: 578580, Ticker-Symbol: FME, NASDAQ OTC-Symbol: FMCQF) eine der am stärksten im DAX gestiegenen Aktien, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Seit dem Tief im März 2009 bei 25,40 Euro habe sich der Wert verdreifacht. Nach dem Beginn einer Korrektur ab Mitte 2015 habe die Aktie im August 2015 innerhalb von fünf Wochen über 20 Prozent verloren, bevor Anleger die Berührung des mittelfristigen Aufwärtstrends zum Einstieg genutzt hätten. Erneut sei das bisherige Allzeithoch bei 82,32 Euro angesteuert worden. Der Höhenflug habe Anfang November 2015 knapp darüber bei 83,17 Euro gestoppt. Aufgrund von fehlenden Folgekäufen sei Fresenius Medical Care wieder nach unten abgedreht und habe bis in den Bereich von 74,00 Euro korrigiert. Von dort sei die Aktie wieder gestiegen und habe im August 2016 ein neues historisches Hoch bei 85,65 Euro erreicht.Die nachfolgende Korrektur habe bis zur Unterstützung bei 70,69 Euro geführt. In der darauffolgenden Aufwärtswelle habe das Wertpapier im Juni 2017 bei 89,22 Euro ein neues Allzeithoch markiert. Erst Anfang Januar sei dieses Hoch nach oben durchbrochen worden. Der Rekordkurs bei 93,82 Euro habe Anfang Februar einen Rücksetzer eingeleitet, der zu dem bis heute gültigen Jahrestief bei 79,28 Euro geführt habe. Trotz der gestrigen Erholung auf den Schlusskurs von 81,46 Euro bleibe der Abwärtstrend weiterhin intakt.Die Long-Szenarien: Eröffne Fresenius Medical Care leicht im Plus, käme aus Sicht der Charttechnik ein Kauf bei einem Rücksetzer auf den gestrigen Schlusskurs bei 81,46 Euro, leicht oberhalb der 83,00-Euro-Marke oder aber in der ersten Korrektur einer Aufwärtsbewegung infrage, und zwar circa 40 Prozent unterhalb des letzten Hochs. Werde hingegen im Minus eröffnet, sollte nach Regeln der technischen Analyse eine Platzierung entweder bei einem Abprall an der Unterstützung bei 80,00 Euro, durch die eben besprochene Korrekturvariante oder aber nach dem Bruch des Schlusskursniveaus ein guter Einstiegspunkt sein. Eine Gewinnmitnahme könnte rund 2,90 Euro oberhalb des jeweiligen Tagestiefs geplant werden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Fresenius Medical Care-Aktie: