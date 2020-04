Tradegate-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fresenius-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Gesundheitskonzerns Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) unter die Lupe.Nach der massiven Korrektur seit Ende Februar habe sich die Fresenius-Aktie zuletzt sehr stark präsentiert. Am heutigen Freitag sei das Papier sogar der stärkste Wert des Tages im DAX. Die Fresenius-Aktie profitiere dabei auch von einer Kaufempfehlung der Privatbank Berenberg.Fresenius-Chef Stephan Sturm bleibe trotz der zugespitzten Corona-Krise beim Blick auf die Geschäftsentwicklung des deutschen Medizinkonzerns und Klinikbetreibers gelassen. "Unser Betrieb läuft weiter, und unsere Produkte und Dienstleistungen werden mehr denn je gebraucht", habe der Chef des DAX-Konzerns vor Kurzem der "Wirtschaftswoche" gesagt. Von wenigen Ausnahmen abgesehen, laufe die Produktion reibungslos, in China würden die Fabriken "wieder auf vollen Touren" arbeiten. Ende Februar habe der Manager sich optimistisch für die Entwicklung im laufenden Jahr geäußert. An den Aussagen halte er fest: "Wir waren hinsichtlich der Auswirkungen von Corona vorsichtig, und ich sehe derzeit keinen Grund für eine Korrektur", so Sturm vor gut einer Woche."Der Aktionär" habe bei den jüngsten Kursen unter 30 Euro bereits darauf hingewiesen, dass man durchaus wieder über erste Käufe nachdenken könne. Gelinge es der Fresenius-Aktie, den Widerstand bei 35,57 Euro aus dem Weg zu räumen, wäre dies ein starkes charttechnsiches Signal. Dabeibleiben, rät Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.04.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Fresenius-Aktie: