Die Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Medizintechnik- und Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante medizinische Versorgung von Patienten. Zum Fresenius-Konzern mit Sitz in Bad Homburg (Hessen) gehören vier Unternehmensbereiche, die weltweit eigenverantwortlich wirtschaften und handeln: Fresenius Medical Care, Fresenius Kabi, Fresenius Helios und Fresenius Vamed. (04.06.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fresenius-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nicola Hahn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Gesundheitskonzerns Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) unter die Lupe.Nach den heftigen Turbulenzen 2018 sei die Fresenius-Aktie durchaus stark ins neue Jahr gestartet. Dennoch dümple der Kurs zurzeit eher so vor sich hin. Eine klare Richtung fehle. Auch der Angriff auf die wichtige 200-Tage-Linie sei vorerst abgebrochen worden. Wie stehe es um die Zukunft des Medizintechnik-Konzerns?Es sei eine echte Aufholjagd zu Beginn des Jahres gewesen. Nach den Einstürzen Ende letzten Jahres, habe die Aktie von Fresenius mehr als 20 Prozent zugelegt. Bei der Tochtergesellschaft FMC hätten sogar fast 40 Prozent zu Buche gestanden.Die Zahlen zum ersten Quartal hätten dabei durchaus überzeugt. Währungsbereinigt sei der Umsatz um rund fünf Prozent gestiegen. Auch FMC habe mit einem Umsatzwachstum von mehr als sechs Prozent überzeugen können.Anleger hätten es 2018 bei Fresenius durchaus nicht leicht gehabt. Nachdem binnen weniger Monate, die Gewinnziele zweimal hätten korrigiert werden müssen, sei der Kurs um mehr als 40 Prozent in der zweiten Jahreshälfte eingebrochen.Ein Problem was zurzeit die ganze Biotech- und Pharmabranche belaste, seien die Pläne der US-Demokraten, insbesondere die Bernie Sanders, eine allgemeine Krankenversicherung einzuführen. Dies würde enorme Veränderungen im Gesundheitssystem der USA mit sich bringen. Branchengrößen wie United Health hätten dies schon seit längerem mit großer Sorge gebetracht. Auch europäische Konzerne wie Fresenius seien hier nicht verschont geblieben, da der Großteil der Umsätze in Nordamerika erzielt werde. 2018 habe Fresenius hier mehr als 70 Prozent seiner Umsätze erzielt.2019 solle nach Angaben des Konzerns zu einem richtigen Investitionsjahr werden. Insgesamt möchte man mehr als 2,5 Milliarden Euro investieren. Ein Großteil solle hier vor allem in die Tochtergesellschaft FMC fließen, die sich auf Dialyseprodukte spezialisiert habe. Es bleibe also abzuwarten, ob es dem Management dadurch gelinge, die Umsätze und Gewinne auch zukünftig wieder anzukurbeln.Überzeugen könne Fresenius vor allem mit einer starken Dividende, die die letzten 25 Jahre durchweg angehoben worden sei.