Kurzprofil Fresenius SE & Co. KGaA:



Die Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Medizintechnik- und Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante medizinische Versorgung von Patienten. Zum Fresenius-Konzern mit Sitz in Bad Homburg (Hessen) gehören vier Unternehmensbereiche, die weltweit eigenverantwortlich wirtschaften und handeln: Fresenius Medical Care, Fresenius Kabi, Fresenius Helios und Fresenius Vamed. (13.01.2020/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Fresenius-Aktienanalyse der DZ BANK:Der Gesundheitskonzern Fresenius (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) sollte in den nächsten Jahren weiterhin von den Wachstumstreibern in der Branche profitieren, so Oliver Saake, Leiter Produktmanagement Strukturierte Produkte bei der DZ BANK, in einer aktuellen Veröffentlichung.Positiv bewerten wir zudem den stabilen und relativ hohen operativen Cashflow, so Oliver Saake weiter. Das Geschäftsmodell des deutschen Gesundheitskonzerns zeichne sich durch eine geringe Abhängigkeit von der konjunkturellen Entwicklung aus. Denn Produkte und Dienstleistungen zur Behandlung von Krankheiten seien auch in gesamtwirtschaftlichen Schwächephasen unverzichtbar. Fresenius sei in vier Geschäftsbereichen tätig und somit relativ breit diversifiziert. Zugleich nehme das Unternehmen in den vier Bereichen jeweils eine marktführende Position ein.Über die ebenfalls börsennotierte Tochter Fresenius Medical Care (Besitzanteil rund 31%) biete Fresenius Dienstleistungen rund um die Behandlung von Nierenerkrankungen an. Zweite Säule sei das Klinikgeschäft. Mit Fresenius Helios sei man der führende private Krankenhausbetreiber in Europa. Neben Standorten in Deutschland sei man mit der Tochter Quirónsalud in Spanien aktiv. Diese habe zuletzt ihre Aktivitäten in Kolumbien ausgebaut und sei im Klinikgeschäft aktuell der Wachstumsträger.Im Geschäftsfeld Fresenius Kabi sei der Konzern als Zulieferer für Kliniken tätig. Er stelle Produkte (u.a. Medikamente, Infusionen, klinische Ernährung) sowie dazugehörige Dienstleistungen zur Verfügung. Die vierte Konzernsäule, Fresenius Vamed (Besitzanteil 77%), sei spezialisiert auf das Projekt- und Managementgeschäft von Gesundheitseinrichtungen.Risiken sehe man in staatlichen Regulierungen, wobei neben dem Heimatmarkt Deutschland insbesondere die starke Position der Tochter Fresenius Medical Care auf dem US-Markt relevant sei. In beiden Märkten hätten zuletzt Gesetzesänderungen zu neuen Herausforderungen geführt, welche insbesondere die Töchter Helios und Fresenius Medical Care betreffen würden. Im Klinikgeschäft habe es Neuerungen beim so genannten Pflegepersonal-Stärkungsgesetz gegeben, was ab 2020 u.a. eine Neuregelung der Pflegepersonalkosten vorsehe. In den USA sei ein Dekret unterzeichnet worden, welches die Heimdialyse bei Nierenleiden als Alternative zur stationären Behandlung stärke. Daraus könnte ein Preisdruck auf die Dialysezentren von Fresenius Medical Care resultieren. Die Tochter verfolge jedoch die Strategie, ebenfalls den Bereich Heimdialyse auszubauen. Aus dem US-Geschäft können zudem negative Währungseinflüsse resultieren, so die Analysten der DZ BANK zur Fresenius-Aktie. (Stand vom 10.01.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link