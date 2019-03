Börsenplätze Fresenius-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

48,77 EUR -0,18% (15.03.2019, 08:50)



XETRA-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

48,63 EUR (14.03.2019)



ISIN Fresenius-Aktie:

DE0005785604



WKN Fresenius-Aktie:

578560



Ticker-Symbol Fresenius-Aktie:

FRE



NASDAQ OTC Ticker Symbol Fresenius-Aktie:

FSNUF



Kurzprofil Fresenius SE & Co. KGaA:



Die Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Medizintechnik- und Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante medizinische Versorgung von Patienten. Zum Fresenius-Konzern mit Sitz in Bad Homburg (Hessen) gehören vier Unternehmensbereiche, die weltweit eigenverantwortlich wirtschaften und handeln: Fresenius Medical Care, Fresenius Kabi, Fresenius Helios und Fresenius Vamed. (15.03.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fresenius-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Gesundheitskonzerns Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) unter die Lupe.Der Dialysespezialist Fresenius SE habe zuletzt wieder etwas Vertrauen zurückgewinnen können. Große Sprünge dürften zunächst zwar nicht drin sein, nach unten scheine der Aktienkurs des Gesundheitskonzerns aber mittlerweile gut abgesichert zu sein. Gehe es nach Derivate-Experte Marcus Landau von der DZ BANK, so könnten Discount Optionsscheine "für chancenorientierte Anleger deshalb eine interessante Produktwahl darstellen".Jahrelang habe die Fresenius SE als einer der Musterknaben im Deutschen Aktienindex gegolten. Verlässliche Aussagen sowie kontinuierlich steigende Gewinne und Dividendenzahlungen des diversifizierten globalen Healthcare-Unternehmens hätten für hohes Vertrauen in die Fähigkeiten des Managements und nicht zuletzt auch für steigende Aktienkurse gesorgt."Im vergangenen Jahr hat der Nimbus allerdings erheblich gelitten. Gleich zweimal mussten Umsatz- und Gewinnprognosen nach unten revidiert werden. Aufgrund von Problemen im Krankenhaus- sowie im Dialysegeschäft wurden zunächst die Erwartungen für das Geschäftsjahr 2018 kassiert. Kurz darauf kam es dann auch noch zu einer Reduzierung der durchaus ambitionierten Ziele bis 2020. Gleiches gilt auch für die ebenfalls im DAX enthaltene Tochter Fresenius Medical Care. Hinzu kommt der schlechte Eindruck, den das Management bei der geplanten Übernahme des US-Generikaherstellers Akorn hinterlassen hat. Die missglückte Transaktion kostete viel Anlegervertrauen und hatte einen nicht unerheblichen Anteil an der schwachen Kursentwicklung von -35% im Jahr 2018", habe Derivate-Spezialist Marcus Landau gesagt.Auf der anderen Seite sollte die hohe Dividendenkontinuität für eine solide Absicherung gegen weitere Kursrückgänge sorgen. So schlage das Management für das vergangene Geschäftsjahr eine Ausschüttung in Höhe von 80 Cent vor. Die Absegnung durch die Aktionäre vorausgesetzt, sei dies die 26. Erhöhung in Folge.Trotz der eher bescheidenen Dividendenrendite von nur 1,6% (DAX-Durchschnitt: 3,6%) ist die Fresenius-Aktie damit ein echter Dividendenaristokrat, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". Unter Berücksichtigung all dieser Aspekte würden einige Analysten der Aktie aktuell einen fairen Wert von 48 Euro zubilligen. (Analyse vom 15.03.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link