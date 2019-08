Tradegate-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

Kurzprofil Fresenius SE & Co. KGaA:



Die Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Medizintechnik- und Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante medizinische Versorgung von Patienten. Zum Fresenius-Konzern mit Sitz in Bad Homburg (Hessen) gehören vier Unternehmensbereiche, die weltweit eigenverantwortlich wirtschaften und handeln: Fresenius Medical Care, Fresenius Kabi, Fresenius Helios und Fresenius Vamed. (07.08.2019/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Fresenius: Gutes zweites Quartal - AktienanalyseTrotz einer Schwäche bei FMC hat Fresenius (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) insgesamt gute Zahlen für das zweite Quartal 2019 berichtet, so die Analysten der DZ BANK in einer aktuellen Veröffentlichung.Dies habe daran gelegen, dass die beiden anderen großen Geschäftsbereiche Kabi und Helios eine erfreuliche Entwicklung gezeigt hätten und vor allem Helios über der Markterwartung gelegen habe. Die Highlights bei Kabi seien die Markteinführung des ersten Biosimilars IDACIO in Teilen der EU sowie ein starkes Geschäft in den Schwellenländern gewesen. In den USA habe der Wettbewerb hingegen in manchen Produktgruppen zugenommen.Positiv bewerten die Analysten der DZ BANK, dass das "Sorgenkind" Helios Deutschland ein starkes Quartal berichtet hat. Das Unternehmen habe alle notwendigen Maßnahmen getroffen, um erhöhten regulatorischen Anforderungen gerecht zu werden. Zusätzlich habe Helios Deutschland einen sehr positiven Mix im Hinblick auf die Behandlungen gehabt. Dem gegenüber stehe allerdings ein erhöhtes Risiko bei FMC. (Veröffentlicht am 05.08.2019)Börsenplätze Fresenius-Aktie:XETRA-Aktienkurs Fresenius-Aktie:42,21 EUR -0,90% (07.08.2019, 16:31)