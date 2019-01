Tradegate-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

Kurzprofil Fresenius SE & Co. KGaA:



Die Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Medizintechnik- und Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante medizinische Versorgung von Patienten. Zum Fresenius-Konzern mit Sitz in Bad Homburg (Hessen) gehören vier Unternehmensbereiche, die weltweit eigenverantwortlich wirtschaften und handeln: Fresenius Medical Care, Fresenius Kabi, Fresenius Helios und Fresenius Vamed. (04.01.2019/ac/a/d)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fresenius-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Gesundheitskonzerns Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) unter die Lupe.Langfristig zeige sich der hessische Konzern weiter optimistisch. Der Vorstandsvorsitzende Stephan Sturm bleibe sehr zuversichtlich für den mittel- und langfristigen Wachstumskurs von Fresenius. Interessant sei Fresenius zudem nicht zuletzt wegen seiner Dividendenpolitik. Die Rendite falle mit aktuell 2% zwar nicht überproportional hoch aus, die Kontinuität aber überzeuge. Der Medizinkonzern habe im vergangenen Jahr seine Dividende das 25. Mal in Folge angehoben und gehöre damit zu den Dividendenaristokraten. Und wie Sturm zuletzt angekündigt habe, dürfte auch 2019 die nächste Erhöhung bevorstehen."Der Aktionär" habe vor Kurzem mit einem Abstauberlimit bei der Fresenius-Aktie einen Fuß in die Tür gestellt. Anleger sollten bestehende Positionen mit einem Stopp bei 37,80 Euro nach unten absichern, so Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.01.2019)