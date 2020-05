Tradegate-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

Kurzprofil Fresenius SE & Co. KGaA:



Die Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Medizintechnik- und Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante medizinische Versorgung von Patienten. Zum Fresenius-Konzern mit Sitz in Bad Homburg (Hessen) gehören vier Unternehmensbereiche, die weltweit eigenverantwortlich wirtschaften und handeln: Fresenius Medical Care, Fresenius Kabi, Fresenius Helios und Fresenius Vamed. (07.05.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fresenius-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Gesundheitskonzerns Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) unter die Lupe.Nach einem trotz der Corona-Krise robusten Jahresstart stelle der hessische Konzern die Investoren auf ein schwierigeres zweites Quartal ein. Die Hauptlast der negativen Effekte durch Covid-19 sei im laufenden Jahresviertel zu erwarten, wobei insbesondere das Klinikgeschäft durch seine Aktivitäten in Spanien betroffen sei, habe Konzernchef Stephan Sturm am Mittwoch in einer Telefonkonferenz anlässlich der Bilanzvorlage für das erste Quartal gesagt. "Den Tiefpunkt dürften wir im April sehen", habe Sturm ergänzt. Fresenius hoffe auf eine Erholung im zweiten Halbjahr.Die Fresenius-Aktie habe sich seit ihrem März-Tief bei 24,25 Euro inzwischen deutlich erholt. Derzeit kämpfe sie mit der 40-Euro-Marke. Im Bereich von 44 Euro warte außerdem die 200-Tage-Linie als nächste wichtige Hürde. Anleger könnten investiert bleiben, sich aber mit einem Stopp bei 34 Euro nach unten absichern, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.05.2020)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Fresenius-Aktie: