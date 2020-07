XETRA-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

44,43 EUR -1,53% (30.07.2020, 09:00)



Tradegate-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

43,52 EUR -3,57% (30.07.2020, 09:13)



ISIN Fresenius-Aktie:

DE0005785604



WKN Fresenius-Aktie:

578560



Ticker-Symbol Fresenius-Aktie:

FRE



NASDAQ OTC Ticker Symbol Fresenius-Aktie:

FSNUF



Kurzprofil Fresenius SE & Co. KGaA:



Die Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante Versorgung. Zur Fresenius-Gruppe gehören vier eigenständig agierende Unternehmensbereiche, die Marktführer in Wachstumsbereichen des Gesundheitssektors sind: Fresenius Medical Care (weltweit führend bei der Behandlung von chronischem Nierenversagen), Fresenius Helios (Europas größte private Kliniken-Gruppe), Fresenius Kabi (bietet lebensnotwendige Medikamente, Medizinprodukte und Dienstleistungen für kritisch und chronisch Kranke) und Fresenius Vamed (spezialisiert auf das Projekt- und Managementgeschäft von Gesundheitseinrichtungen). (30.07.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fresenius-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Medizin- und Krankenhauskonzerns Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) unter die Lupe.Fresenius dampfe wegen der Corona-Krise wie bereits erwartet seine Ziele für das Gesamtjahr ein. Im zweiten Quartal habe der Gesundheitskonzern die negativen Effekte der Corona-Krise v.a. bei seinen Töchtern Kabi und Vamed, aber auch wegen einer unsicheren Vergütung im spanischen Krankenhausgeschäft zu spüren bekommen. Als robuster Stützpfeiler habe sich die Dialysetochter Fresenius Medical Care (FMC) erwiesen, die nach einem Umsatz- und Ergebniszuwachs im Quartal ihre Jahresziele unverändert gelassen habe.Das Management peile nunmehr für 2020 währungsbereinigt ein Umsatzwachstum von 3 bis 6% an, wie Fresenius am Donnerstag mitgeteilt habe. Das Konzernergebnis werde inklusive der Covid-19-Effekte in einer Bandbreite von -4 bis 1% gesehen.Dass Fresenius die Ziele aufgrund der Corona-Krise kassiere, sei zu erwarten gewesen. Langfristig würden die Aktien von Fresenius und Fresenius Medical Care interessant bleiben. Beide Papier seien Haltepositionen, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 30.07.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Fresenius-Aktie: