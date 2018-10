XETRA-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

69,52 EUR -0,06% (05.10.2018, 09:34)



Tradegate-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

69,30 EUR -0,03% (05.10.2018, 09:44)



ISIN Fresenius-Aktie:

DE0005785604



WKN Fresenius-Aktie:

578560



Ticker-Symbol Fresenius-Aktie:

FRE



NASDAQ OTC Ticker Symbol Fresenius-Aktie:

FSNUF



Kurzprofil Fresenius SE & Co. KGaA:



Die Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Medizintechnik- und Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante medizinische Versorgung von Patienten. Zum Fresenius-Konzern mit Sitz in Bad Homburg (Hessen) gehören vier Unternehmensbereiche, die weltweit eigenverantwortlich wirtschaften und handeln: Fresenius Medical Care, Fresenius Kabi, Fresenius Helios und Fresenius Vamed. (05.10.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Fresenius-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in ihrer aktuellen Chartanalyse die Aktie des Medizinkonzerns Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) unter die Lupe.Bei der Fresenius-Aktie sei es zuletzt zu einem Rücksetzer auf den alten Abwärtstrend seit Sommer 2017 (akt. bei 61,85 EUR) gekommen. Dieses Sprungbrett habe das Papier nun genutzt und mit der dynamischen weißen Kerze im bisherigen Wochenverlauf die 200-Wochen-Linie (akt. bei 65,03 EUR) zurückerobert. Für das i-Tüpfelchen würde in diesem Zusammenhang ein Sprung über den flacheren Korrekturtrend der letzten 15 Monate (akt. bei 69,85 EUR) sorgen. Schließlich wäre die Kursentwicklung seit Sommer vergangenen Jahres dann als trendbestätigende Flagge zu interpretieren. Gelinge der Befreiungsschlag, dürften auch die letzten Verlaufshochs bei 71 EUR passiert werden. Perspektivisch rücke dann sogar das Allzeithoch bei 80,07 EUR wieder in den Fokus.Hilfreich erscheine den Analysten aktuell ein Blick auf die Relative Stärke nach Levy (RSL). Der Trendfolger habe mittlerweile wieder seinen Schwellenwert von 1 passiert, das heiße es werde ein idealtypischer Aufwärtstrend signalisiert. Im Indikatorverlauf liege zudem ebenfalls eine Flaggenkonsolidierung vor, welche sich aktuell in der Auflösung befinde.Als Stopp auf der Unterseite können Anleger die oben genannte langfristige Glättungslinie heranziehen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. (Analyse vom 05.10.2018)Börsenplätze Fresenius-Aktie: