Kurzprofil Fresenius SE & Co. KGaA:



Die Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante Versorgung. Zur Fresenius-Gruppe gehören vier eigenständig agierende Unternehmensbereiche, die Marktführer in Wachstumsbereichen des Gesundheitssektors sind: Fresenius Medical Care (weltweit führend bei der Behandlung von chronischem Nierenversagen), Fresenius Helios (Europas größte private Kliniken-Gruppe), Fresenius Kabi (bietet lebensnotwendige Medikamente, Medizinprodukte und Dienstleistungen für kritisch und chronisch Kranke) und Fresenius Vamed (spezialisiert auf das Projekt- und Managementgeschäft von Gesundheitseinrichtungen). (02.11.2021/ac/a/d)



Wien (www.aktiencheck.de) - Fresenius-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Leopold Salcher, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Medizinkonzerns Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) unter die Lupe.Der deutsche Gesundheitskonzern Fresenius habe heute Früh seine Zahlen zum 3. Geschäftsquartal 2021 veröffentlicht, welche über den Erwartungen der Analysten gelegen hätten. Der Umsatz zwischen Juli und September 2021 habe sich um 5% auf EUR 9,32 Mrd. (Konsens: EUR 9,26 Mrd.) erhöht. Das bereinigte Betriebsergebnis sei um 6% auf EUR 1,04 Mrd. gefallen und habe damit exakt die Markterwartungen getroffen. Das Konzernergebnis habe sich um 2% auf EUR 435 Mio. (Konsens: EUR 428 Mio.) verbessert. Ohne negative COVID-19-Effekte hätte das Unternehmen ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 7% bis 8% erzielt. Der negative Effekt beim Betriebsergebnis habe laut Fresenius zwischen 10% und 14% gelegen.Fresenius Medical Care (FMC; Produkte und Dienstleistungen mit chronischem Nierenversagen wie Dialysebehandlungen) habe im Berichtsquartal stärker als angenommen unter COVID-19 und der dadurch deutlich gestiegenen Patienten-Übersterblichkeit durch die globale Ausbreitung der Delta-Variante gelitten. Dennoch habe FMC beim Umsatz ein Wachstum von 1% auf EUR 4,44 Mrd. erreichen können. Fresenius Kabi (spezialisiert auf intravenös zu verabreichende generische Arzneimittel, klinische Ernährung und Infusionstherapien für schwer und chronisch kranke Menschen im Krankenhaus und im ambulanten Bereich) und Fresenius Helios (Europas führender privater Krankenhausbetreiber) hätten sehr respektable Zahlen vermelden können. Beide hätten beim Umsatz ein Wachstum von jeweils 9% generieren können.Im 3. Quartal 2021 habe Fresenius die Konzeptionsphase des Kosten- und Effizienzprogramms abgeschlossen. Gleichzeitig seien erste Initiativen bereits umgesetzt worden. Fresenius habe bestätigt, dass die Maßnahmen zur nachhaltigen Steigerung der Profitabilität und operativen Optimierung bis zum Jahr 2023 zu Kosteneinsparungen in Höhe von mehr als EUR 100 Mio. p.a. nach Steuern und Anteilen anderer Gesellschafter führen sollten, mit der Möglichkeit, in den Folgejahren noch zusätzliche Verbesserungen zu erzielen.Nach einer guten operativen Entwicklung in Q3 und angesichts der Fortschritte im konzernweiten Programm zur Verbesserung der Effizienz, erhöhe Fresenius den Ausblick für den Konzernumsatz und den Ausblick für das Konzernergebnis. Das Unternehmen erwarte nun einen währungsbereinigten Anstieg des Konzernumsatzes im mittleren einstelligen Prozentbereich, zuvor sei ein währungsbereinigter Anstieg des Konzernumsatzes im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich erwartet worden. Beim währungsbereinigten Konzernergebnis werde nun ein Anstieg am oberen Ende der Prognosespanne erwartet, die ein Wachstum im niedrigen einstelligen Prozentbereich vorsehe.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen zwölf Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.