XETRA-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

49,09 EUR -0,27% (18.04.2019, 12:25)



ISIN Fresenius-Aktie:

DE0005785604



WKN Fresenius-Aktie:

578560



Ticker-Symbol Fresenius-Aktie:

FRE



NASDAQ OTC Ticker Symbol Fresenius-Aktie:

FSNUF



Kurzprofil Fresenius SE & Co. KGaA:



Die Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Medizintechnik- und Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante medizinische Versorgung von Patienten. Zum Fresenius-Konzern mit Sitz in Bad Homburg (Hessen) gehören vier Unternehmensbereiche, die weltweit eigenverantwortlich wirtschaften und handeln: Fresenius Medical Care, Fresenius Kabi, Fresenius Helios und Fresenius Vamed. (18.04.2019/ac/a/d)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fresenius-Aktienanalyse von "Der Aktionär":

Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Gesundheitskonzerns Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) unter die Lupe.

Medicare for All" sorge in den USA für Diskussionen und ziehe die Aktienkurse von Gesundheitsunternehmen in den Keller. Die ausgehende Angst von den Plänen, die hinter Bernie Sanders' allgemeiner Krankenversicherung stünden, belaste auch europäische Konzerne wie Fresenius. Die Tochtergesellschaft Fresenius Medical Care (FMC) erlöse einen Großteil des Konzernumsatzes in den USA. Entsprechend stünden die Aktien unter Druck.

Die Debatten und Aussagen würden die Fresenius-Aktie belasten, charttechnisch trübe sich das Bild massiv ein. Die Erholungsbewegung gerate erneut ins Stocken. Das angeschlagene Chartbild und die Unsicherheiten in den USA würden aktuell gegen einen Long-Einstieg bei der Fresenius-Aktie sprechen. Das Papier sei eine Halteposition. Der Stopp sollte bei 39,50 Euro platziert werden, so Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazin "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.04.2019)