Tradegate-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

35,00 EUR -0,71% (03.02.2021, 14:21)



XETRA-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

35,06 EUR +0,31% (03.02.2021, 14:07)



ISIN Fresenius-Aktie:

DE0005785604



WKN Fresenius-Aktie:

578560



Ticker-Symbol Deutschland Fresenius-Aktie:

FRE



NASDAQ Other OTC-Ticker Symbol Fresenius-Aktie:

FSNUF



Kurzprofil Fresenius SE & Co. KGaA:



Die Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol Deutschland: FRE, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante Versorgung. Zur Fresenius-Gruppe gehören vier eigenständig agierende Unternehmensbereiche, die Marktführer in Wachstumsbereichen des Gesundheitssektors sind: Fresenius Medical Care (weltweit führend bei der Behandlung von chronischem Nierenversagen), Fresenius Helios (Europas größte private Kliniken-Gruppe), Fresenius Kabi (bietet lebensnotwendige Medikamente, Medizinprodukte und Dienstleistungen für kritisch und chronisch Kranke) und Fresenius Vamed (spezialisiert auf das Projekt- und Managementgeschäft von Gesundheitseinrichtungen). (03.02.2021/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Fresenius-Aktienanalyse von Independent Research:Tobias Gottschalt, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Medizinkonzerns Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF).Der Medizinkonzern habe einen Ausblick für das Geschäftsjahr 2021 veröffentlicht. Demnach erwarte Fresenius ein gesundes Umsatzwachstum (lfl. und wb.) sowie eine stabile Entwicklung des Nettoergebnisses (lfl.), was unter den bisherigen Analystenprognosen liege. Dabei werde aufgrund der von der COVID-19-Pandemie verursachten erhöhten Sterblichkeit von Dialysepatienten bei der Tochter Fresenius Medical Care (FMC) von weniger Dialysebehandlungen und deutlich höheren Ausgaben für Schutzausrüstung und Personal ausgegangen, für die in 2021 keine staatlichen Ausgleichszahlungen mehr geleistet würden. Im Zeitraum 2020 bis 2023 wolle Fresenius den Umsatz organisch weiterhin um durchschnittlich 4% bis 7% p.a. und das bereinigte Nettoergebnis um durchschnittlich 5% bis 9% p.a. verbessern. Eigenen Angaben zufolge habe der Konzern die Guidance für 2020 beim Umsatz (lfl. und wb.) innerhalb der Spanne von +3% bis +6% y/y und beim bereinigten Nettoergebnis (lfl.) am unteren Ende der Spanne von -4% bis +1% y/y erreicht. Die Dividende je Aktie solle für das Geschäftsjahr 2020 angehoben werden.Infolge der voranschreitenden COVID-19-Impfkampagnen werde nach Erachten des Analysten die Sterblichkeit bei Dialysepatienten durch COVID-19 in H2 2021 sukzessiv abnehmen und eine Erholung der Geschäftsentwicklung bei FMC einsetzen. Daher sehe Gottschalt die langfristigen Wachstumstreiber intakt. Der Analyst habe seine Ergebnisprognosen für das Geschäftsjahr 2021 (u.a. berichtetes EPS: 3,47 (alt: 3,70) Euro; bereinigtes EPS: 3,54 (alt: 3,77) Euro) gekappt.Tobias Gottschalt, Aktienanalyst von Independent Research, stuft die Fresenius-Aktie weiterhin mit "kaufen" ein. Das Kursziel werde von 51 Euro auf 47 Euro gesenkt. (Analyse vom 03.02.2021)Börsenplätze Fresenius-Aktie: