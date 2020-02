Börsenplätze Fresenius-Aktie:



Kurzprofil Fresenius SE & Co. KGaA:



Die Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Medizintechnik- und Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante medizinische Versorgung von Patienten. Zum Fresenius-Konzern mit Sitz in Bad Homburg (Hessen) gehören vier Unternehmensbereiche, die weltweit eigenverantwortlich wirtschaften und handeln: Fresenius Medical Care, Fresenius Kabi, Fresenius Helios und Fresenius Vamed. (20.02.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fresenius-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Gesundheitskonzerns Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) unter die Lupe.Fresenius habe am Donnerstagmorgen die Zahlen für das vergangene Geschäftsjahr veröffentlicht und einen Ausblick auf das laufende Jahr gegeben. Der Gesundheitskonzern erwarte für das laufende Jahr ein Plus bei Umsatz und Gewinn. So sollten die Erlöse 2020 währungsbereinigt um vier bis sieben Prozent steigen, wie das Unternehmen am Donnerstag in Bad Homburg mitgeteilt habe. Das Konzernergebnis sehe Fresenius währungsbereinigt um ein bis fünf Prozent höher. Nicht enthalten seien mögliche Auswirkungen durch das Coronavirus, habe es weiter geheißen. Es sei noch zu früh, diese zu beziffern. Derzeit erwarte Fresenius jedoch keine signifikant negativen finanziellen Auswirkungen.Im vergangenen Jahr habe Fresenius die Umsätze um acht Prozent auf 35,5 Milliarden Euro erhöht. Währungsbereinigt habe das Wachstum bei sechs Prozent gelegen. Dabei hätten alle Unternehmensbereiche ein gutes Wachstum aus eigener Kraft verzeichnet, habe das Unternehmen erklärt. Das Konzernergebnis habe um zwei Prozent auf 1,9 Milliarden Euro zugenommen, ohne Wechselkurseffekte sei der Gewinn stabil geblieben. Die Zahlen seien dabei um die Auswirkungen des Rechnungslegungsstandards IFRS 16 bereinigt. Die Aktionäre sollten eine höhere Dividende von 0,84 Euro je Aktie erhalten, nach 0,80 Euro im Vorjahr. Analysten hätten im Schnitt etwas weniger erwartet. Das wäre die 27. Dividendenerhöhung in Folge."2019 war ein gutes Jahr für Fresenius: Ein Jahr mit Herausforderungen, aber eben auch mit vielen Erfolgen. Wir haben noch mehr Patientinnen und Patienten behandelt und neue Produkte eingeführt. Wir haben den Umsatz auf über 35 Milliarden Euro gesteigert. Wir haben, wie angekündigt, kräftig in unser weiteres Wachstum investiert und dabei noch einen leichten Anstieg beim Gewinn erreicht. Fresenius ist gut gerüstet für eine weiterhin erfolgreiche Zukunft. Deswegen blicken wir zuversichtlich nach vorne und bestätigen unsere ambitionierten Mittelfrist-Ziele", so Stephan Sturm, Vorstandsvorsitzender von Fresenius.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link