Kurzprofil Fresenius SE & Co. KGaA:



Die Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Medizintechnik- und Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante medizinische Versorgung von Patienten. Zum Fresenius-Konzern mit Sitz in Bad Homburg (Hessen) gehören vier Unternehmensbereiche, die weltweit eigenverantwortlich wirtschaften und handeln: Fresenius Medical Care, Fresenius Kabi, Fresenius Helios und Fresenius Vamed. (07.12.2018/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Fresenius-Aktienanalyse von Independent Research:Stefan Röhle und Sven Diermeier, Analysten von Independent Research, senken in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Medizinkonzerns Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) von 62 Euro auf 53 Euro.Der Gesundheitskonzern habe einen Ausblick für das Geschäftsjahr 2019 veröffentlicht. Demnach stelle Fresenius ein organisches Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich sowie ein bereinigtes Nettoergebnis auf dem Vorjahresniveau in Aussicht. Dies bewege sich erlösseitig im Rahmen der Analystenprognose, bleibe aber beim Ergebnis hinter Analystenerwartung zurück. Die Dividende (je Aktie) für 2018 solle analog zum bereinigten Nettoergebnis (Guidance: unteres Ende der Spanne von +10% bis +13% y/y) angehoben werden. Auch für 2019 strebe der Konzern eine Dividendenerhöhung an.Des Weiteren gehe Fresenius nun nicht mehr davon aus, die Ziele für das Geschäftsjahr 2020 zu erreichen. Ab 2020e rechne der Konzern mit einem nachhaltigen organischen Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich. Das bereinigte Nettoergebnis solle etwas stärker steigen.Der defensive Charakter des Geschäftsmodells sei in der aktuellen Konjunktur- und Aktienmarktphase vom Vorteil. Jedoch kämpfe Fresenius mit hausgemachten Problemen. Ferner bleibe ein Restrisiko bezüglich der juristischen Auseinandersetzung mit Akorn.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Fresenius-Aktie: