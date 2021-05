Mit Material von dpa-AFX



Kurzprofil Fresenius SE & Co. KGaA:



Die Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante Versorgung. Zur Fresenius-Gruppe gehören vier eigenständig agierende Unternehmensbereiche, die Marktführer in Wachstumsbereichen des Gesundheitssektors sind: Fresenius Medical Care (weltweit führend bei der Behandlung von chronischem Nierenversagen), Fresenius Helios (Europas größte private Kliniken-Gruppe), Fresenius Kabi (bietet lebensnotwendige Medikamente, Medizinprodukte und Dienstleistungen für kritisch und chronisch Kranke) und Fresenius Vamed (spezialisiert auf das Projekt- und Managementgeschäft von Gesundheitseinrichtungen). (20.05.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fresenius-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Medizintechnik-Konzerns Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol Deutschland: FRE, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: FSNUF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Aufspaltungsfantasien würden am Donnerstag die Aktien von Fresenius antreiben und auch die Papiere der Dialyse-Tochter FMC. Anteilseigner und das Management von Fresenius hätten bereits seit geraumer Zeit nachgerechnet, ob die Einzelteile wertvoller sein könnten als der Gesundheitskonzern als Ganzes, heiße es in einem Artikel des "Manager Magazins".Die Papiere des Krankenhausbetreibers und Anbieters von medizinischem Bedarf würden am Nachmittag um 3,0 Prozent auf 45,75 Euro hoch springen und seien damit der Top-Gewinner des Tages im DAX vor Daimler. Bei zeitweise 46,38 Euro hätten sie zudem ein Zwischenhoch seit Juli 2020 markiert.Die Aktien der Tochter FMC würden zugleich um 1,5 Prozent auf 67,46 Euro zulegen. Damit würden sie sich von unten her weiter absetzen von der 21-Tage-Linie bei aktuell rund 65,90 Euro, die den kurzfristigen Trend der Aktie indiziere. Außerdem sei es ihnen nun auch gelungen, die gleitende 200-Tage-Linie für den langfristigen Trend zu überwinden, die aktuell bei knapp unter 67,30 Euro verlaufe.Das "Manager Magazin" habe in dem Bericht zum einen auf Aussagen von Vorstandschef Stephan Sturm vom Februar verwiesen, als dieser gesagt habe: "Wir müssen uns Gedanken darüber machen, ob wir vom Kapitalmarkt die Wertschätzung erfahren, die wir verdienen." Zum anderen habe es dort geheißen: Sturm habe an diesem Februartag jedoch verschwiegen, dass bereits seit Monaten zwischen Stiftung, Aufsichtsrat und Vorstand nachdrücklich Argumente zum Thema Aufspaltung ausgetauscht würden.Ein weiterer Händler habe gesagt, dass das Thema Aufspaltung bei Fresenius "von der Grundidee her nicht wirklich neu sei und der Artikel außerdem wenig Konkretes liefere. "Dennoch beflügelt die Fantasie, dass eine Zerteilung nun bald bevorstehen könnte." Ohnehin sei die Aktie zuletzt zu einem Anlegerliebling avanciert. "Vor dem Hintergrund der aktuellen Niedrigzinsphase dies- und jenseits des Atlantiks ist es für den Konzern zudem durchaus attraktiv, die Aufspaltungsfantasien in die Praxis umzusetzen", habe Marktbeobachter Timo Emden von Emden Research kommentiert. So hätten Investoren weiterhin nach Anlageobjekten gesucht, um Geld unterzubringen.Sowohl die Aktie von Fresenius als auch die von Fresenius Medical Care hätten sich bereits in den vergangenen Wochen sehr stark präsentiert.Investierte Anleger lassen die Positionen laufen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 20.05.2021)