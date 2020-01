Börsenplätze Fresenius-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

48,16 EUR -0,53% (16.01.2020, 12:07)



Tradegate-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

48,12 EUR -0,38% (16.01.2020, 12:18)



ISIN Fresenius-Aktie:

DE0005785604



WKN Fresenius-Aktie:

578560



Ticker-Symbol Fresenius-Aktie:

FRE



NASDAQ OTC Ticker Symbol Fresenius-Aktie:

FSNUF



Kurzprofil Fresenius SE & Co. KGaA:



Die Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Medizintechnik- und Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante medizinische Versorgung von Patienten. Zum Fresenius-Konzern mit Sitz in Bad Homburg (Hessen) gehören vier Unternehmensbereiche, die weltweit eigenverantwortlich wirtschaften und handeln: Fresenius Medical Care, Fresenius Kabi, Fresenius Helios und Fresenius Vamed. (16.01.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fresenius-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Gesundheitskonzerns Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) unter die Lupe.Die Aktien von Fresenius seien am Dienstag erstmals seit Ende Oktober wieder unter die 50-Tage-Linie gefallen. Diese verlaufe aktuell bei gut 49 Euro und gelte als Signalgeber für den mittelfristigen Trend. Zuletzt sei Fresenius auf den tiefsten Stand seit Mitte November gefallen.Analyst David Adlington von J.P. Morgan habe nach einem Treffen mit dem Vorstandschef Stephan Sturm von einem "verhalten vorsichtigen Ton" gesprochen. Von Vorsicht geprägt gewesen seien Aussagen zu den Preisen im Segment Kabi sowie zu den Margen im spanischen Klinikgeschäft. Weiter steigende Margen habe Adlington in diesem Geschäftsfeld für unwahrscheinlich gehalten. Der Ausblick des Medizinkonzerns auf 2020 könnte konservativ ausfallen. Die US-Bank habe die Einstufung für Fresenius nach der Investorenveranstaltung aber dennoch auf "overweight" mit einem Kursziel von 59,40 Euro belassen.Zuletzt habe Fresenius eigenen Angaben zufolge eine Anleihe mit einem Volumen von 750 Millionen Euro platziert. Die Anleihe habe eine Laufzeit von acht Jahren und einen Kupon in Höhe von 0,750 Prozent per annum. Der Emissionskurs betrage 99,514 Prozent und die daraus resultierende Rendite liege bei 0,813 Prozent. Der Emissionserlös diene allgemeinen Geschäftszwecken, inklusive der Refinanzierung bestehender Finanzverbindlichkeiten, habe Fresenius mitgeteilt."Der Aktionär" hat die Aktie zu 45,00 Euro zum Kauf empfohlen. Anleger bleiben mit einem Stopp bei 39,50 Euro weiter investiert, so Marion Schlegel. Ein starkes positives Signal würde allerdings erst der Sprung über das Aprilhoch des vergangenen Jahres bei 52,82 Euro bringen. (Analyse vom 16.01.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link