XETRA-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

45,88 EUR -0,64% (21.05.2021, 10:25)



ISIN Fresenius-Aktie:

DE0005785604



WKN Fresenius-Aktie:

578560



Ticker-Symbol Fresenius-Aktie:

FRE



NASDAQ OTC-Symbol Fresenius-Aktie:

FSNUF



Kurzprofil Fresenius SE & Co. KGaA:



Die Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante Versorgung. Zur Fresenius-Gruppe gehören vier eigenständig agierende Unternehmensbereiche, die Marktführer in Wachstumsbereichen des Gesundheitssektors sind: Fresenius Medical Care (weltweit führend bei der Behandlung von chronischem Nierenversagen), Fresenius Helios (Europas größte private Kliniken-Gruppe), Fresenius Kabi (bietet lebensnotwendige Medikamente, Medizinprodukte und Dienstleistungen für kritisch und chronisch Kranke) und Fresenius Vamed (spezialisiert auf das Projekt- und Managementgeschäft von Gesundheitseinrichtungen). (21.05.2021/ac/a/d)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Fresenius-Aktie stößt nach dynamischer Rallye auf WiderstandDie Aktie von Fresenius (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol Deutschland: FRE, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: FSNUF) brach im April aus dem symmetrischen Dreieck aus und testet in dieser Woche einen starken Widerstandsbereich - die Hochs aus dem Sommer 2020 von 46,20 bis 64,46 Euro, so die Experten von XTB.Bei einem Ausbruch könnte die Zone von 52,00 bis 53,00 Euro, die seit Anfang 2015 abwechselnd als Widerstand und Unterstützung diene, das nächste potenzielle Kursziel darstellen. Nach einer fünfwöchigen Rallye und dem Erreichen eines wichtigen Widerstands könnten jedoch in den nächsten Handelstagen auch einige Gewinnmitnahmen drohen. Bei einem Abpraller könnte die Aktie korrigieren und sich in die Richtung des Ausbruchsniveaus von Ende April bei 40,50 Euro (Schlüsselunterstützung) bewegen.Börsenplätze Fresenius-Aktie:45,955 EUR +0,26% (21.05.2021, 10:39)