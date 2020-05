Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Die Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Medizintechnik- und Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante medizinische Versorgung von Patienten. Zum Fresenius-Konzern mit Sitz in Bad Homburg (Hessen) gehören vier Unternehmensbereiche, die weltweit eigenverantwortlich wirtschaften und handeln: Fresenius Medical Care, Fresenius Kabi, Fresenius Helios und Fresenius Vamed. (18.05.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fresenius-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Gesundheitskonzerns Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) unter die Lupe.Die Aktie von Fresenius präsentiere sich zum Wochenstart sehr stark. Gut fünf Prozent gehe es nach oben auf 40,68 Euro. Der Wert profitiere dabei nicht zuletzt von zwei positiven Analysten-Schätzungen. Sowohl die US-Investmentbank Goldman Sachs als auch die Privatbank Berenberg habe eine Kaufempfehlung für die Fresenius-Aktie abgebeben.Goldman Sachs habe die Einstufung für Fresenius nach einem Gespräch mit Konzernverantwortlichen nach dem Quartalsbericht auf "buy" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. Analystin Veronika Dubajova habe sich in einer am Montag veröffentlichten Studie insgesamt ermutigt gezeigt. Der Medizinkonzern bleibe optimistisch wegen der Vergütungsausfälle in Spanien, auch wenn Zeitpunkt und Höhe der Rückerstattungen unklar seien. Dubojova habe betont, dass dieser Aspekt sich positiv auf ihre Schätzungen auswirken könnte. Zudem könnte das US-Geschäft für intravenöse Generika in der zweiten Aprilhälfte den Tiefpunkt erreicht haben.Die Privatbank Berenberg habe die Einstufung für Fresenius nach den Quartalszahlen ebenfalls auf "buy" mit einem Kursziel von sogar 59,50 Euro belassen. Die Kennziffern hätten die Widerstandsfähigkeit und Stärke des Geschäftsmodells betont, habe Analyst Tom Jones in einer am Montag präsentierten Studie geschrieben. Angesichts dessen sei die Aktie des Medizinkonzerns derzeit ungerechtfertigt billig.Im ersten Quartal seien die Erlöse bei Fresenius auch dank guter Geschäfte der Dialysetochter Fresenius Medical Care (FMC) um acht Prozent auf 9,1 Milliarden Euro gestiegen, währungsbereinigt habe das Plus sieben Prozent betragen. Während das operative Ergebnis bei rund 1,13 Millionen Euro stabil geblieben sei, sei das Konzernergebnis um zwei Prozent auf 465 Millionen Euro geklettert, um Wechselkurseffekte bereinigt gewesen sei dies ein Plus von einem Prozent.Anleger bleiben an Bord, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 18.05.2020)Mit Material von dpa-AFX