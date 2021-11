Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Die Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante Versorgung. Zur Fresenius-Gruppe gehören vier eigenständig agierende Unternehmensbereiche, die Marktführer in Wachstumsbereichen des Gesundheitssektors sind: Fresenius Medical Care (weltweit führend bei der Behandlung von chronischem Nierenversagen), Fresenius Helios (Europas größte private Kliniken-Gruppe), Fresenius Kabi (bietet lebensnotwendige Medikamente, Medizinprodukte und Dienstleistungen für kritisch und chronisch Kranke) und Fresenius Vamed (spezialisiert auf das Projekt- und Managementgeschäft von Gesundheitseinrichtungen). (02.11.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fresenius-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im "Der Aktionär TV" die Aktie des Medizinkonzerns Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) unter die Lupe.Fresenius ringe weiter mit den Folgen der Corona-Krise. Während die Zahl der Behandlungen in den Fresenius-Kliniken in Q3 wieder gestiegen sei und das Geschäft mit Flüssigarzneien angezogen habe, stemme sich die Dialysetochter Fresenius Medical Care mit dem Abbau von 5.000 Jobs gegen die Auswirkungen der Pandemie, in der viele chronisch kranke Nierenpatienten sterben würden.Mit der Konzentration auf zwei globale Segmente wolle FMC Doppelstrukturen abschaffen und die jährlichen Kosten bis 2025 um 500 Mio. Euro senken, wie der Konzern am Dienstag in Bad Homburg mitgeteilt habe.Dem Fresenius-Konzern mache die Corona-Pandemie seit Langem zu schaffen. Die Angst vor einer Infektion habe viele Menschen von einem Klinikbesuch abgehalten, nicht zwingend medizinische Eingriffe hätten verschoben werden müssen. So seien auch weniger Medikamente vom Flüssigarzneianbieter Kabi zum Einsatz gekommen. Bei FMC habe die Pandemie zu einer Übersterblichkeit bei Nierenpatienten geführt, was die Zahl der Behandlungen in den Dialysezentren gedrückt habe.Die Aktien der beiden DAX-Konzerne hätten zuletzt stark unter Druck gestanden, sie könnten am heutigen Dienstag aber nach den Zahlen kräftig zulegen. Mit einem Plus von 5,2 Prozent auf 41,97 Euro respektive 2,9 Prozent auf 60,60 Euro würden die beiden Werte zu den drei besten Titeln des Tages im DAX zählen. Nur HelloFresh könne noch stärker zulegen.Die Aktien von Fresenius und der Tochter FMC stünden derzeit nicht auf der Empfehlungsliste des AKTIONÄR. Derzeit gebe es interessantere Werte. Beide Titel bleiben aber auf der Watchlist, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 02.11.2021)(Mit Material von dpa-AFX)