Tradegate-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

65,10 EUR -0,82% (04.09.2018, 12:36)



ISIN Fresenius-Aktie:

DE0005785604



WKN Fresenius-Aktie:

578560



Ticker-Symbol Fresenius-Aktie:

FRE



NASDAQ OTC Ticker Symbol Fresenius-Aktie:

FSNUF



Kurzprofil Fresenius SE & Co. KGaA:



Die Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Medizintechnik- und Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante medizinische Versorgung von Patienten. Zum Fresenius-Konzern mit Sitz in Bad Homburg (Hessen) gehören vier Unternehmensbereiche, die weltweit eigenverantwortlich wirtschaften und handeln: Fresenius Medical Care, Fresenius Kabi, Fresenius Helios und Fresenius Vamed. (04.09.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fresenius-Aktienanalyse von Marion Schlegel, Redakteurin des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Marion Schlegel von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Medizinkonzerns Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) unter die Lupe.Der DAX-Titel komme derzeit einfach nicht in die Gänge. Anfang August habe die Fresenius-Aktie einen Ausbruchsversuch über das im Juni bei 71,36 Euro erreichte Jahreshoch gestartet, sei aber gescheitert. Zuletzt habe das Papier des Gesundheitskonzerns erneut nachgegeben und sei wieder unter die wichtige 200-Tage-Linie zurückgerutscht. Investoren würden sich derzeit weiterhin vorsichtig zeigen, solange noch kein Urteil im Rechtsstreit um die von Fresenius abgeblasene Übernahme des US-Generikaherstellers Akorn gefallen sei. Dieses dürfte bis spätestens Ende November erfolgen.DER AKTIONÄR empfehle, bestehende Positionen bei der Fresenius-Aktie mit einem Stopp bei 54 Euro abzusichern. (Analyse vom 04.09.2018)Börsenplätze Fresenius-Aktie:XETRA-Aktienkurs Fresenius-Aktie:65,14 EUR -0,76% (04.09.2018, 12:27)