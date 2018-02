Tradegate-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

Kurzprofil Fresenius SE:



Die Fresenius SE (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Medizintechnik- und Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante medizinische Versorgung von Patienten. Zum Fresenius-Konzern mit Sitz in Bad Homburg (Hessen) gehören vier Unternehmensbereiche, die weltweit eigenverantwortlich wirtschaften und handeln: Fresenius Medical Care, Fresenius Kabi, Fresenius Helios und Fresenius Vamed. (14.02.2018/ac/a/d)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Fresenius-Aktie auf einem spannenden Niveau - AktienanalyseDreht die Aktie von Fresenius (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) nun nach oben? Aus charttechnischer Sicht befindet sich der DAX-Titel auf einem durchaus spannenden Niveau, so Frank Sterzbach von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Ein Termin zum Vormerken: Am 27. Februar werde Fresenius die detaillierten Ergebnisse für das abgelaufene Geschäftsjahr 2017 bekannt geben und einen Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr 2018 geben. Und: Fresenius werde an diesem Tag wiederkehrende Auswirkungen der US-Steuerreform auf den im DAX notierten Gesundheitskonzern erläutern. Wie Fresenius bereits im Dezember unmittelbar nach Verabschiedung der US-Steuerreform mitgeteilt habe, erwarte das Unternehmen aus dem hessischen Bad Homburg dadurch positive Effekte. Das neue Gesetz, das am 1. Januar 2018 in Kraft getreten sei, erfordere nach Informationen von Fresenius eine Umbewertung latenter Steuerverbindlichkeiten. Daraus erwarte man für das Geschäftsjahr 2017 einen Buchgewinn von rund 90 Mio. Euro.Die Aktie von Fresenius bewege sich derzeit im unteren Drittel des langfristigen, seit 2013 bestehenden Aufwärtstrendkanals. Die untere Begrenzungslinie des Trendkanals verlaufe aktuell bei etwa 57,50 Euro. Zudem konnte der Kurs des DAX-Titels bei etwa 60 Euro eine Unterstützung etablieren, welche unter anderem durch das Tief des vergangenen Jahres definiert wird, so Frank Sterzbach von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 14.02.2018)Börsenplätze Fresenius-Aktie:XETRA-Aktienkurs Fresenius-Aktie:62,38 EUR +0,16% (14.02.2018, 11:00)