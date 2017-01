Tradegate-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

72,404 EUR -0,21% (10.01.2017, 10:09)



ISIN Fresenius-Aktie:

DE0005785604



WKN Fresenius-Aktie:

578560



Ticker-Symbol Fresenius-Aktie:

FRE



NASDAQ OTC Ticker Symbol Fresenius-Aktie:

FSNUF



Kurzprofil Fresenius SE:



Die Fresenius SE (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Medizintechnik- und Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante medizinische Versorgung von Patienten. Zum Fresenius-Konzern mit Sitz in Bad Homburg (Hessen) gehören vier Unternehmensbereiche, die weltweit eigenverantwortlich wirtschaften und handeln: Fresenius Medical Care, Fresenius Kabi, Fresenius Helios und Fresenius Vamed. (10.01.2017/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Fresenius-Aktienanalyse von Aktienanalyst Bernhard Weininger von Independent Research:Der Aktienanalyst von Independent Research, Bernhard Weininger, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Medizinkonzerns Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) und erhöht sein Kursziel.Die Dialysetochter Fresenius Medical Care habe wegen einer neuen Verordnung der US-Behörde CMS vor möglicherweise erheblichen negativen Auswirkungen auf das eigene Geschäft gewarnt. Entsprechend sei auch der Kurs der Fresenius-Aktie gefallen. Der Umsatzanteil von FMC betrage (basierend auf den Zahlen von 2015) ca. 55% am Konzernumsatz. Positiv werte der Analyst dagegen, dass Fresenius Helios bei der Quironsalud-Übernahme planmäßig vorankomme (Umsatzanteil Helios: ca. 20%; inkl. Quironsalud: ca. 27%). Erwartungsgemäß habe das spanische Kartellamt diese ohne Auflagen genehmigt. Die Transaktion solle zum 31.01.2017 abgeschlossen werden.Neben den hierdurch erwarteten Wachstumsimpulsen, sollten auch ein positiver Ausblick für 2017 und die Veröffentlichung der schon als anspruchsvoll angekündigten Ziele für die nächsten Jahre dem Wertpapier weiter Auftrieb geben.Börsenplätze Fresenius-Aktie:XETRA-Aktienkurs Fresenius-Aktie:72,29 EUR -0,19% (10.01.2017, 09:56)