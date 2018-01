Tradegate-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

Kurzprofil Fresenius SE:



Die Fresenius SE (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Medizintechnik- und Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante medizinische Versorgung von Patienten. Zum Fresenius-Konzern mit Sitz in Bad Homburg (Hessen) gehören vier Unternehmensbereiche, die weltweit eigenverantwortlich wirtschaften und handeln: Fresenius Medical Care, Fresenius Kabi, Fresenius Helios und Fresenius Vamed. (04.01.2018/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Fresenius-Aktienanalyse von Aktienanalyst Bernhard Weininger von Independent Research:Der Aktienanalyst von Independent Research, Bernhard Weininger, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Medizinkonzerns Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF).Fresenius erwarte aus der Steuerreform in den USA positive Effekte. Durch die Neubewertung latenter Steuerverbindlichkeiten ergebe sich für 2017 ein einmaliger Buchgewinn von ca. 90 (davon Kabi: 30; davon FMC: 60) Mio. Euro. Er werde in Q4/2017 gebucht und erhöhe entsprechend das Nettoergebnis für das abgelaufene Geschäftsjahr. Konkrete künftige Auswirkungen der US-Steuerreform sowie einen Ausblick für 2018 möchte das Unternehmen am 27.02.2018 im Rahmen der Veröffentlichung der Ergebnisse für 2017 erläutern.Der Analyst habe seine EPS-Prognose für 2017 wegen des Steuereffekts erhöht (3,38 (alt: 3,22) Euro). Letztlich sei das Sentiment für das Wertpapier durch Schwierigkeiten im Generika-Bereich (Akorn-Übernahme) belastet worden. Er bewerte die Übernahme weiterhin als strategisch sinnvoll. Die Verzögerung beim Transaktions-Abschluss sei nach den letzten Unternehmensaussagen wenig überraschend.