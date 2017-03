Tradegate-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

Die Fresenius SE (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Medizintechnik- und Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante medizinische Versorgung von Patienten. Zum Fresenius-Konzern mit Sitz in Bad Homburg (Hessen) gehören vier Unternehmensbereiche, die weltweit eigenverantwortlich wirtschaften und handeln: Fresenius Medical Care, Fresenius Kabi, Fresenius Helios und Fresenius Vamed. (03.03.2017/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Fresenius-Aktie: Medizinkonzern weiter mit hohem Wachstumstempo! AktienanalyseDer Medizinkonzern Fresenius (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) hat erneut ein Rekordjahr verbucht - zum 13. Mal in Folge, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Die Bad Homburger hätten ihr um Sondereinflüsse bereinigtes Ergebnis (EBIT) um 9 Prozent auf 4,33 Mrd. Euro steigern können. Der Umsatz sei um 5 Prozent auf 29,1 Mrd. Euro geklettert. Davon würden auch die Aktionäre profitieren: Sie sollten für das abgelaufene Geschäftsjahr eine um 13 Prozent höhere Dividende erhalten. Einschließlich der ersten Dividende 1993 komme das Unternehmen damit auf eine Historie von exakt 25 steigenden Ausschüttungen in Folge.Auch für 2017 gebe sich der Konzern optimistisch: "Wir wollen in den nächsten Jahren mit hohem Tempo weiter wachsen", habe der neue Fresenius-Chef, Stephan Sturm, gesagt. Das laufende Jahr werde mit dem "sehr ambitionierten Ausblick ein Ausnahmejahr" werden. Fresenius rechne wegen dem milliardenschweren Zukauf der spanischen Klinikkette Quironsalud währungsbereinigt mit einem Anstieg des Konzernumsatzes zwischen 15 und 17 Prozent. Das Konzernergebnis solle um 17 bis 20 Prozent zulegen - und Akquisitionen seien weiterhin ein Thema.Börsenplätze Fresenius-Aktie:XETRA-Aktienkurs Fresenius-Aktie:75,48 EUR -0,70% (03.03.2017, 11:13)