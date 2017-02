Tradegate-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

Kurzprofil Fresenius SE:



Die Fresenius SE (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Medizintechnik- und Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante medizinische Versorgung von Patienten. Zum Fresenius-Konzern mit Sitz in Bad Homburg (Hessen) gehören vier Unternehmensbereiche, die weltweit eigenverantwortlich wirtschaften und handeln: Fresenius Medical Care, Fresenius Kabi, Fresenius Helios und Fresenius Vamed. (03.02.2017/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Fresenius-Aktie: Langfristiger Aufwärtstrend - ChartanalyseDie Aktie von Fresenius (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) befindet sich langfristig im Aufwärtstrend, so Jürgen Sterzbach von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Beschränke man die Betrachtung auf die derzeit bestimmende Bewegung, die im Februar letzten Jahres begonnen habe und aktuell zwischen 73 und 82,60 Euro beschrieben werden könne, so hätten die Notierungen in den letzten Tagen deren Unterseite bestätigt. Um 73 Euro könne zudem eine horizontale Unterstützung, abgeleitet vom Hoch von September letzten Jahres, bestehen. Gelinge es der Fresenius-Aktie, die bisherigen Hochs um 75 Euro zu überwinden, könne die Oberseite der ansteigenden Tendenz ein Ziel aufwärts strebender Notierungen darstellen.Interessant wird es zudem in Kürze, wenn der Gesundheitskonzern Fresenius am 22. Februar seine Zahlen zum vierten Quartal und letzten Jahr präsentiert, so Jürgen Sterzbach von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 03.02.2017)XETRA-Aktienkurs Fresenius-Aktie:73,94 EUR -0,19% (03.02.2017, 13:56)