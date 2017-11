Tradegate-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

70,07 EUR +0,42% (06.11.2017, 10:43)



ISIN Fresenius-Aktie:

DE0005785604



WKN Fresenius-Aktie:

578560



Ticker-Symbol Fresenius-Aktie:

FRE



NASDAQ OTC Ticker Symbol Fresenius-Aktie:

FSNUF



Kurzprofil Fresenius SE:



Die Fresenius SE (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Medizintechnik- und Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante medizinische Versorgung von Patienten. Zum Fresenius-Konzern mit Sitz in Bad Homburg (Hessen) gehören vier Unternehmensbereiche, die weltweit eigenverantwortlich wirtschaften und handeln: Fresenius Medical Care, Fresenius Kabi, Fresenius Helios und Fresenius Vamed. (06.11.2017/ac/a/d)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Fresenius-Aktienanalyse von Analyst Jamie Clark von Merrill Lynch:Jamie Clark, Analyst Merrill Lynch, streicht in einer aktuellen Aktienanalyse nach Q3-Zahlen die Kaufempfehlung für die Aktie des Gesundheitskonzerns Fresenius SE (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) und senkt das Kursziel von 83 auf 75 Euro.Der deutsche Medizinkonzern brauche wohl etwas länger als ursprünglich gedacht, um die Probleme des übernommenen US-Generikaherstellers Akorn zu lösen, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Kurzfristig dürfte Fresenius darunter leiden, wenngleich der Zukauf langfristig Sinn mache. 2018 dürfte Fresenius die Gewinne nun kaum steigern. Zudem sei der Spielraum für wertsteigernde weitere Akquisitionen vorerst gering.Jamie Clark, Analyst Merrill Lynch, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Fresenius-Aktie von "buy" auf "neutral" herabgestuft und das Kursziel von 83 auf 75 Euro reduziert. (Analyse vom 06.11.2017)XETRA-Aktienkurs Fresenius-Aktie:70,20 EUR +0,62% (06.11.2017, 10:27)