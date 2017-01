XETRA-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

73,77 EUR -0,87% (19.01.2017, 11:10)



Tradegate-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

73,70 EUR -0,73% (19.01.2017, 11:25)



ISIN Fresenius-Aktie:

DE0005785604



WKN Fresenius-Aktie:

578560



Ticker-Symbol Fresenius-Aktie:

FRE



NASDAQ OTC Ticker Symbol Fresenius-Aktie:

FSNUF



Kurzprofil Fresenius SE:



Die Fresenius SE (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Medizintechnik- und Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante medizinische Versorgung von Patienten. Zum Fresenius-Konzern mit Sitz in Bad Homburg (Hessen) gehören vier Unternehmensbereiche, die weltweit eigenverantwortlich wirtschaften und handeln: Fresenius Medical Care, Fresenius Kabi, Fresenius Helios und Fresenius Vamed. (19.01.2017/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fresenius-Aktie: Kaufsignal nur noch einen Steinschlag entfernt - Einsteigen! AktienanalyseMarion Schlegel, Redakteurin beim Anlegermagazin "Der Aktionär", rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Einstieg in die Aktie des Medizinkonzerns Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF).Fresenius habe im letzten Jahr angekündigt, einen spanischen Krankenhausbetreiber übernehmen zu wollen. Im Dezember sei die Genehmigung von den Behörden gekommen. Jetzt habe Fresenius das entsprechende Geld über eine Anleihe eingesammelt. Das Ganze passe auch sehr gut zum Unternehmen, denke die Aktienexpertin.Trumps Aussagen zur Pharmabranche hätten sich auf die Fresenius-Aktie relativ wenig ausgewirkt. Die Fresenius-Aktie sei schon knapp wieder am Allzeithoch dran. Bei der Fresenius-Aktie sehe es laut der Börsenexpertin sehr gut aus. Das Kaufsignal sei nur noch einen Steinschlag entfernt. Fresenius sei natürlich kein Unternehmen, bei dem man erwarten könne, dass es sich innerhalb kurzer Zeit verdopple. Die Fresenius-Aktie sei ein konservatives Investment.Anleger können jetzt bei der Fresenius-Aktie einsteigen, so Marion Schlegel, Redakteurin beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 18.01.2017)Börsenplätze Fresenius-Aktie: