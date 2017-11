Tradegate-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

69,221 EUR -2,92% (02.11.2017, 15:03)



ISIN Fresenius-Aktie:

DE0005785604



WKN Fresenius-Aktie:

578560



Ticker-Symbol Fresenius-Aktie:

FRE



NASDAQ OTC Ticker Symbol Fresenius-Aktie:

FSNUF



Kurzprofil Fresenius SE:



Die Fresenius SE (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Medizintechnik- und Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante medizinische Versorgung von Patienten. Zum Fresenius-Konzern mit Sitz in Bad Homburg (Hessen) gehören vier Unternehmensbereiche, die weltweit eigenverantwortlich wirtschaften und handeln: Fresenius Medical Care, Fresenius Kabi, Fresenius Helios und Fresenius Vamed. (02.11.2017/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Fresenius-Aktienanalyse von Aktienanalyst Bernhard Weininger von Independent Research:Der Aktienanalyst von Independent Research, Bernhard Weininger, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Medizinkonzerns Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF).In Q3/2017 seien der Umsatz leicht und die Ergebniskennzahlen moderat hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Ergebnisseitig hätten höhere Kosten sowie ein in den Sommermonaten schwächerer Ergebnisbeitrag von Quirónsalud belastet. Der Ausblick für 2017 sei bestätigt worden. Die Wachstumsstrategie werde konsequent weiterverfolgt. Die Übernahmen zur Stärkung von Kabi erachte Weininger unverändert als strategisch sinnvoll, auch wenn die Unsicherheiten hinsichtlich der anstehenden Akorn-Transaktion (schwache Quartalszahlen; Zielerreichung 2018 herausfordernd) die Kursentwicklung zuletzt belastet hätten. Der Kauf der Biosimilars-Aktivitäten von Merck sei zum 01.09. abgeschlossen worden. Bezüglich der Integration und der Realisierung von Synergien aus den Übernahmen sei der Analyst optimistisch. Die jüngsten Transaktionen sollten die künftige Position von Fresenius stärken.Bernhard Weininger, Aktienanalyst von Independent Research, bewertet in seiner aktuellen Aktienanalyse die Fresenius-Aktie unverändert mit dem Rating "kaufen". Das Kursziel werde von 94 Euro auf 86 Euro gesenkt. (Analyse vom 02.11.2017)XETRA-Aktienkurs Fresenius-Aktie:69,06 EUR -2,28% (02.11.2017, 14:49)