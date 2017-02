Tradegate-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

Die Fresenius SE (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Medizintechnik- und Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante medizinische Versorgung von Patienten. Zum Fresenius-Konzern mit Sitz in Bad Homburg (Hessen) gehören vier Unternehmensbereiche, die weltweit eigenverantwortlich wirtschaften und handeln: Fresenius Medical Care, Fresenius Kabi, Fresenius Helios und Fresenius Vamed. (17.02.2017/ac/a/d)



Rosenheim (www.aktiencheck.de) - Fresenius-Aktienanalyse von "boerse.de-Aktienbrief":Die Aktienexperten von "boerse.de-Aktienbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Medizinkonzerns Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) unter die Lupe.Der DAX-Konzern beschäftige heute weltweit über 230.000 Mitarbeiter in mehr als 100 Ländern und untergliedere sich in vier Geschäftsbereiche. Neben der Tochter Fresenius Medical Care (Dialyse) seien das Kabi (Infusionen und klinische Ernährung), der Klinikbetreiber Helios sowie der Krankenhausdienstleister Vamed. 2016 habe Fresenius in den ersten neun Monaten 21,7 Milliarden Euro umgesetzt (+5%). Nach Steuern habe das Ergebnis dabei um 14% auf 1,1 Milliarden Euro gesteigert werden können. In beinahe demselben Tempo klettere die Fresenius-Aktie, denn seit 2007 würden mit 90%iger Konstanz im Schnitt 15% pro Jahr aufgesattelt. Gleichzeitig betrage die Verlust-Ratio lediglich weit unterdurchschnittliche 1,28.Nachdem Aktienbrief-Leser mit den bislang elf Empfehlungen im Schnitt 65% gewonnen haben, nutzen die Aktienexperten von "boerse.de-Aktienbrief" das vorliegende Nachkaufsignal zum abermaligen Einstieg in die Fresenius-Aktie. Auf Sicht der kommenden fünf Jahre betrage die rechnerische Gewinnchance 98%! (Ausgabe 390 vom 15.02.2017)XETRA-Aktienkurs Fresenius-Aktie:75,43 EUR +0,60% (16.02.2017, 15:26)