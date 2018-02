XETRA-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

61,62 EUR -1,66% (09.02.2018, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

62,30 EUR -0,24% (09.02.2018, 22:25)



ISIN Fresenius-Aktie:

DE0005785604



WKN Fresenius-Aktie:

578560



Ticker-Symbol Fresenius-Aktie:

FRE



NASDAQ OTC Ticker Symbol Fresenius-Aktie:

FSNUF



Kurzprofil Fresenius SE:



Die Fresenius SE (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Medizintechnik- und Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante medizinische Versorgung von Patienten. Zum Fresenius-Konzern mit Sitz in Bad Homburg (Hessen) gehören vier Unternehmensbereiche, die weltweit eigenverantwortlich wirtschaften und handeln: Fresenius Medical Care, Fresenius Kabi, Fresenius Helios und Fresenius Vamed. (10.02.2018/ac/a/d)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fresenius-Aktienanalyse "Der Aktionär":Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Gesundheitskonzerns Fresenius SE (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) unter die Lupe.Der deutsche Medieinkonzern sei stark aufgestellt und dürfte sowohl organisch als auch durch Zukäufe weiter auf Wachstumskurs bleiben. Zudem überzeuge die kontinuierliche Dividendenstrategie. Nach 25 Dividendenanhebungen in Folge sei Fresenius Deutschlands erster Dividendenaristokrat.Charttechnisch sei die Fresenius-Aktie jedoch aktuell angeschlagen: Das Papier sei vor Kurzem an der 200-Tage-Linie gescheitert und im Zuge von Short-Attacken und der allgemeinen Marktschwäche auch unter die Unterstützungsmarken von 68 und 64 Euro zurückgefallen. Nun gelte es die Unterstützung bei 60 Euro zu verteidigen.Anleger sollten sich derzeit auf die Lauer legen und versuchen, günstig zum Zuge zu kommen. Fresenius sei eine Aktie, die man kaufen und liegen lassen könne, so Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.02.2018)Börsenplätze Fresenius-Aktie: