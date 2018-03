Tradegate-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

66,20 EUR +1,10% (09.03.2018, 15:07)



ISIN Fresenius-Aktie:

DE0005785604



WKN Fresenius-Aktie:

578560



Ticker-Symbol Fresenius-Aktie:

FRE



NASDAQ OTC Ticker Symbol Fresenius-Aktie:

FSNUF



Kurzprofil Fresenius SE:



Die Fresenius SE (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Medizintechnik- und Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante medizinische Versorgung von Patienten. Zum Fresenius-Konzern mit Sitz in Bad Homburg (Hessen) gehören vier Unternehmensbereiche, die weltweit eigenverantwortlich wirtschaften und handeln: Fresenius Medical Care, Fresenius Kabi, Fresenius Helios und Fresenius Vamed. (09.03.2018/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Fresenius-Aktie: Deutschlands erster Dividendenaristokrat - AktienanalyseFresenius (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) schwimmt weiter auf einer Erfolgswelle, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Dank eines starken Geschäfts mit Privatkliniken habe der Gesundheitskonzern das 14. Rekordjahr in Folge geschafft. Der Umsatz sei um 15 Prozent auf knapp 33,9 Mrd. Euro gestiegen. Der Gewinn sei um 16 Prozent auf 1,8 Mrd. Euro geklettert. Für den entscheidenden Schub habe die übernommene Klinikkette Quironsalud gesorgt. In der Krankenhaussparte hätten die Einnahmen um 48 Prozent angezogen, das Ergebnis habe sich um über ein Drittel verbessert. Auch im Bereich Flüssigmedizin habe es kräftige Zuwächse gegeben. Zudem habe die Tochter FMC mit Geschäften rund um Blutwäsche Rekordergebnisse verbucht. Aktionäre sollten daher erneut eine um 21 Prozent höhere Dividende von 0,75 Euro je Aktie erhalten - es sei die 25. Anhebung in Folge. Fresenius sei damit Deutschlands erster Dividendenaristokrat.An der Börse seien die Jahreszahlen angesichts neuer Probleme bei der geplanten Übernahme des US-Arzneiherstellers Akorn allerdings zur Nebensache geraten. Dort habe es möglicherweise Unregelmäßigkeiten in der Produktentwicklung gegeben. Der Deal stehe damit auf der Kippe - sehr zur Erleichterung der Börse. Denn Akorn sei zuletzt aufgrund des Preisdrucks auf dem US-Markt für Nachahmermedikamente in die roten Zahlen gerutscht. Die 4,4 Mrd. Euro schwere Übernahme wurde daher am Finanzmarkt zunehmend kritisch gesehen, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 09/2018)