ISIN Fresenius-Aktie:

DE0005785604



WKN Fresenius-Aktie:

578560



Ticker-Symbol Fresenius-Aktie:

FRE



NASDAQ OTC Ticker Symbol Fresenius-Aktie:

FSNUF



Kurzprofil Fresenius SE:



Die Fresenius SE (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Medizintechnik- und Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante medizinische Versorgung von Patienten. Zum Fresenius-Konzern mit Sitz in Bad Homburg (Hessen) gehören vier Unternehmensbereiche, die weltweit eigenverantwortlich wirtschaften und handeln: Fresenius Medical Care, Fresenius Kabi, Fresenius Helios und Fresenius Vamed.

Rosenheim (www.aktiencheck.de) - Fresenius-Aktienanalyse von "boerse.de-Aktienbrief":Die Aktienexperten von "boerse.de-Aktienbrief" nehmen in einer aktuellen Ausgabe die Aktie des Medizinkonzerns Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) unter die Lupe.Die Wurzeln des hessischen Konzerns würden bis zur 1462 in Frankfurt gegründeten Hirsch-Apotheke zurück reichen. Heute sei Fresenius mit über 250.000 Mitarbeitern in mehr als 100 Ländern einer der weltweit führenden Gesundheitskonzerne, dessen Produkte und Dienstleistungen aufgrund der stetig steigenden Lebenserwartung immer gefragter würden. Wichtigstes Standbein sei dabei die ebenfalls im DAX notierte Tochter Fresenius Medical Care, die allein im ersten Quartal 54% zum Umsatz von 8,4 Milliarden Euro beigesteuert habe (+19%). Beim Nettogewinn habe Fresenius sogar einen Anstieg um 28% auf 457 Millionen Euro verzeichnet.Als Investment wisse der Dax-Konzern zum einen durch 15% Kursgewinn pro Jahr zu überzeugen (Gewinn-Konstanz: 92%; Dividendenrendite: 0,8%). Zum anderen betrage die Verlust-Ratio lediglich 1,20, was die Aktie zu einem der zehn Top-Defensiv-Champions des BCDI küre. Mit der Chance zur Kursverdoppelung bis 2022 eröffne das vorliegende Nachkaufsignal jetzt wieder eine vielversprechende Einstiegsgelegenheit (14 Empfehlungen, Schnitt: +54%), so die Aktienexperten von "boerse.de-Aktienbrief" in einer aktuellen Ausgabe. (Ausgabe 401 vom 20.07.2017)XETRA-Aktienkurs Fresenius-Aktie:74,62 EUR -0,28% (21.07.2017, 10:01)